Ce poți prepara cu roșiile uitate prin frigider: Rețeta surprinzătoare cu 3 ingrediente, care a cucerit TikTok-ul (VIDEO)

Vara aduce cu ea legume proaspete și parfumate, perfecte pentru mese ușoare și sănătoase. În cazul în care ai găsit niște de mult uitate prin frigider, vă recomandăm câteva extraordinare, potrivit . Rețetele de vară cu roșii și castraveți sunt ideale pentru a însoți preparate la grătar, carne la cuptor sau pentru a fi savurate ca atare, alături de pâine prăjită.

Cuprins

Cum se prepară salata de roșii coapte?

Ce combinații merg cel mai bine cu salata de roșii?

Cum faci rapid o salată de castraveți cu iaurt și mărar?

Care sunt beneficiile acestor salate de vară?

Cum se prepară salata de roșii coapte

Ingrediente:

roșii bine coapte

sare și piper după gust

1 lingură de ulei de măsline (sau de floarea-soarelui)

5-6 căței de usturoi pisați cu puțină sare și 1-2 linguri de apă

opțional: 1-2 ardei iuți copți

Mod de preparare:

Spălați bine roșiile și coaceți-le fie pe jar, fie în cuptor. După ce se răcesc ușor, decojiți-le și transferați-le într-un vas. Mărunțiți-le ușor și asezonați cu sare și piper. Adăugați usturoiul pregătit și, dacă preferați, ardeiul iute. Turnați puțin ulei pentru a lega aromele.

Ce combinații merg cel mai bine cu salata de roșii

Salata de roșii coapte este extrem de versatilă. Poate fi servită lângă:

fripturi la grătar

carne la cuptor

legume coapte

simplu, cu pâine prăjită

Gustul intens al roșiilor coapte și aroma de usturoi o fac una dintre cele mai iubite salate de sezon.

Cum faci rapid o salată de castraveți cu iaurt și mărar

Ingrediente:

2-3 castraveți de grădină (sau tip cornichon)

200 g iaurt grecesc (sau iaurt simplu, mai dens)

1-2 căței de usturoi pisați

1 lingură de ulei de măsline

sare și piper după gust

1 legătură mică de mărar tocat mărunt

opțional: câteva picături de zeamă de lămâie

Mod de preparare:

Curățați castraveții (sau lăsați coaja dacă sunt fragezi) și tăiați rondele subțiri. Presărați sare și lăsați câteva minute să elimine apa. Scurgeți lichidul. Într-un bol, amestecați iaurtul cu usturoiul, uleiul, mărarul și zeama de lămâie. Adăugați castraveții și asezonați cu sare și piper. Lăsați la frigider cel puțin 15 minute înainte de servire.

Care sunt beneficiile acestor salate de vară

Sunt ușor de preparat și nu necesită mult timp în bucătărie.

și nu necesită mult timp în bucătărie. Oferă hidratare și vitamine datorită roșiilor și castraveților.

datorită roșiilor și castraveților. Sunt perfecte pentru o dietă echilibrată și sănătoasă .

. Pot fi adaptate ușor, în funcție de gusturile fiecăruia.

