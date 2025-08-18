Ce poți prepara cu roșiile uitate prin frigider: Rețeta surprinzătoare cu 3 ingrediente, care a cucerit TikTok-ul (VIDEO)

Vara aduce cu ea legume proaspete și parfumate, perfecte pentru mese ușoare și sănătoase. În cazul în care ai găsit niște roșii de mult uitate prin frigider, vă recomandăm câteva rețete extraordinare, potrivit Click!. Rețetele de vară cu roșii și castraveți sunt ideale pentru a însoți preparate la grătar, carne la cuptor sau pentru a fi savurate ca atare, alături de pâine prăjită.
Cum se prepară salata de roșii coapte?
Ce combinații merg cel mai bine cu salata de roșii?
Cum faci rapid o salată de castraveți cu iaurt și mărar?
Care sunt beneficiile acestor salate de vară?
Salata de roșii coapte este extrem de versatilă. Poate fi servită lângă:
Gustul intens al roșiilor coapte și aroma de usturoi o fac una dintre cele mai iubite salate de sezon.
Aveti rosii si nu stiti ce sa faceti cu ele? Avem noi o idee! Salata aceasta nu lipseste de la nicio adunare in familie. E simpla, plina de gust si dispare prima de pe masa… semn clar ca e favorita verii! 📝Lista ingrediente: – cateva rosii bine coapte; – sare si piper dupa preferinte; – optional: 1-2 ardei iuti copti; – o lingura de ulei de masline (puteti folosi si ulei de floarea soarelui); – 5-6 catei de usturoi pisati cu putina sare si amestecati cu 1-2 linguri de apa. 👩🏻🍳Mod de pregatire: Spalam bine rosiile si le coacem fie pe jar, fie direct in cuptor. Le lasam putin la racit, apoi le decojim si le punem intr-un vas. Le maruntim, condimentam cu sare si piper dupa gust si adaugam peste ele cateva linguri de usturoi pisat cu sare si amestecat cu apa. Daca va place mancarea picanta, adaugati si niste ardei iute copt. Incheiem cu putin ulei si gata salata noastra. Rezultatul? O adevarata bunatate. Merge de minune alaturi de carnuri la cuptor sau la gratar, cu legume rumenite sau cu paine prajita. Pregatim aceasta salata de fiecare data cand mergem la sat si este prima care dispare de pe masa.