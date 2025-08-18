B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ce poți prepara cu roșiile uitate prin frigider: Rețeta surprinzătoare cu 3 ingrediente, care a cucerit TikTok-ul (VIDEO)

18 aug. 2025, 18:55
Ce poți prepara cu roșiile uitate prin frigider: Rețeta surprinzătoare cu 3 ingrediente, care a cucerit TikTok-ul (VIDEO)
Sursa Foto: pixabay.com

Vara aduce cu ea legume proaspete și parfumate, perfecte pentru mese ușoare și sănătoase. În cazul în care ai găsit niște roșii de mult uitate prin frigider, vă recomandăm câteva rețete extraordinare, potrivit Click!. Rețetele de vară cu roșii și castraveți sunt ideale pentru a însoți preparate la grătar, carne la cuptor sau pentru a fi savurate ca atare, alături de pâine prăjită.

Cuprins

  • Cum se prepară salata de roșii coapte?

  • Ce combinații merg cel mai bine cu salata de roșii?

  • Cum faci rapid o salată de castraveți cu iaurt și mărar?

  • Care sunt beneficiile acestor salate de vară?

Cum se prepară salata de roșii coapte

Ingrediente:

  • roșii bine coapte
  • sare și piper după gust
  • 1 lingură de ulei de măsline (sau de floarea-soarelui)
  • 5-6 căței de usturoi pisați cu puțină sare și 1-2 linguri de apă
  • opțional: 1-2 ardei iuți copți

Mod de preparare:

  1. Spălați bine roșiile și coaceți-le fie pe jar, fie în cuptor.
  2. După ce se răcesc ușor, decojiți-le și transferați-le într-un vas.
  3. Mărunțiți-le ușor și asezonați cu sare și piper.
  4. Adăugați usturoiul pregătit și, dacă preferați, ardeiul iute.
  5. Turnați puțin ulei pentru a lega aromele.

Ce combinații merg cel mai bine cu salata de roșii

Salata de roșii coapte este extrem de versatilă. Poate fi servită lângă:

  • fripturi la grătar
  • carne la cuptor
  • legume coapte
  • simplu, cu pâine prăjită

Gustul intens al roșiilor coapte și aroma de usturoi o fac una dintre cele mai iubite salate de sezon.

Cum faci rapid o salată de castraveți cu iaurt și mărar

Ingrediente:

  • 2-3 castraveți de grădină (sau tip cornichon)
  • 200 g iaurt grecesc (sau iaurt simplu, mai dens)
  • 1-2 căței de usturoi pisați
  • 1 lingură de ulei de măsline
  • sare și piper după gust
  • 1 legătură mică de mărar tocat mărunt
  • opțional: câteva picături de zeamă de lămâie

Mod de preparare:

  1. Curățați castraveții (sau lăsați coaja dacă sunt fragezi) și tăiați rondele subțiri.
  2. Presărați sare și lăsați câteva minute să elimine apa. Scurgeți lichidul.
  3. Într-un bol, amestecați iaurtul cu usturoiul, uleiul, mărarul și zeama de lămâie.
  4. Adăugați castraveții și asezonați cu sare și piper.
  5. Lăsați la frigider cel puțin 15 minute înainte de servire.

Care sunt beneficiile acestor salate de vară

  • Sunt ușor de preparat și nu necesită mult timp în bucătărie.
  • Oferă hidratare și vitamine datorită roșiilor și castraveților.
  • Sunt perfecte pentru o dietă echilibrată și sănătoasă.
  • Pot fi adaptate ușor, în funcție de gusturile fiecăruia.
@cosanzenele.gatesc

Aveti rosii si nu stiti ce sa faceti cu ele? Avem noi o idee! Salata aceasta nu lipseste de la nicio adunare in familie. E simpla, plina de gust si dispare prima de pe masa… semn clar ca e favorita verii! 📝Lista ingrediente: – cateva rosii bine coapte; – sare si piper dupa preferinte; – optional: 1-2 ardei iuti copti; – o lingura de ulei de masline (puteti folosi si ulei de floarea soarelui); – 5-6 catei de usturoi pisati cu putina sare si amestecati cu 1-2 linguri de apa. 👩🏻‍🍳Mod de pregatire: Spalam bine rosiile si le coacem fie pe jar, fie direct in cuptor. Le lasam putin la racit, apoi le decojim si le punem intr-un vas. Le maruntim, condimentam cu sare si piper dupa gust si adaugam peste ele cateva linguri de usturoi pisat cu sare si amestecat cu apa. Daca va place mancarea picanta, adaugati si niste ardei iute copt. Incheiem cu putin ulei si gata salata noastra. Rezultatul? O adevarata bunatate. Merge de minune alaturi de carnuri la cuptor sau la gratar, cu legume rumenite sau cu paine prajita. Pregatim aceasta salata de fiecare data cand mergem la sat si este prima care dispare de pe masa.

♬ original sound – cosanzenele.gatesc

