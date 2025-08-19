B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Depresia post-vacanță există. Ce le recomandă psihologii celor care se confruntă cu această problemă

Depresia post-vacanță există. Ce le recomandă psihologii celor care se confruntă cu această problemă

B1.ro
19 aug. 2025, 08:25
Depresia post-vacanță există. Ce le recomandă psihologii celor care se confruntă cu această problemă
Sursa foto: Freepik / @freepik

Depresia post-concediu e o realitate. Deși se presupune că vacanța este menită pentru a-ți reîncărca bateriile, trezitul la ore fixe, aglomerația și proiectele de la muncă se simt de-a dreptul covârșitoare după câteva zile de relaxare deplină.

Cuprins:

  1. Ce „rețeta” recomandă psihologii celor care trec printr-o depresie post-vacanță
  2. Cum se manifestă depresia post-vacanță
  3. Câți români se confruntă cu diverse simptome la întoarcerea din vacanță

Ce „rețeta” recomandă psihologii celor care trec printr-o depresie post-vacanță

Psihologii vin cu o serie de sfaturi pentru cei care se confruntă cu o asemenea problemă și nu e nici pe departe vorba de pastile sau alte tehnici. Specialiștii sunt de părere că depresia post-vacanță poate fi combătută făcând planurile pentru următoarea vacanţă.

„Diagnostic, status post vacanţă. Ca şi recomandări – propunerea următoarei vacanţe, un weekend pe lună în locaţii diverse, 2-3 zile post vacanţă petrecute la domiciliu și evident psihoterapie la nevoie”, a explicat un medic, pentru Observator News.

Medana și Cosmin sunt fotografi profesioniști, iar ultimele două săptămâni și le-au petrecut la malul mării și printre străduțele orașului lor de suflet. Acum, revenirea la programul obișnuit de muncă le dă bătăi de cap.

„În Grecia, am luat Corfu, Lefkada și apoi am plecat la Istanbul. Foarte frumos și foarte plăcut şi cu gândul ăsta o să mai plecăm, în curând”, povestesc Medana și Cosmin Ilieși, fotografi.

Nu mai există niciun dubiu: gândul la noua vacanţă îi ajută să treacă mai uşor peste depresia post-concediu.

Cum se manifestă depresia post-vacanță

Fenomenul, deși poate părea doar un moft, este recunoscut şi de psihologi. Persoanele active profesional, între 25 și 40 de ani, sunt cele mai predispuse să manifeste o astfel de afecțiune. De obicei, dorul de vacanţă ar trebui să treacă în prima săptămână de activitate, dar sunt și persoane care ajung să apeleze la ajutorul specialiștilor.

„Această stare de depresie duce la, ca şi simptome, o lentoare în executarea unor lucruri, o amânare a unor lucruri, decizii greşite pe care le luăm, insomnie marcată”, a spus Daniela Biriș, psiholog.

Câți români se confruntă cu diverse simptome la întoarcerea din vacanță

Fenomenul este pe cât de real, pe atât de întâlnit în rândul românilor. Mai exact, 1 din 3 români resimte anxietate, oboseală şi lipsă de chef de muncă la revenirea din concendiu.

Și specialiştii în frumuseţe vin cu recomandări pentru cei care se întorc din vacanță: să aibă grijă de pielea și tenul lor, astfel încât bronzul să reziste cât mai mult și, implicit, şi starea de vacanţă.

„Un ten sănătos şi hidratat, va păstra mult mai bine bronzul, decât un ten neîngrijit. În scopul acesta se poate face un tratament facial după concediu”, a spus Iboya Baros, proprietar salon.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
Eveniment
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
Un clujean cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, refuzat de mai multe spitale din țară și străinătate. Motivele invocate de unitățile medicale
Eveniment
Un clujean cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, refuzat de mai multe spitale din țară și străinătate. Motivele invocate de unitățile medicale
Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba
Eveniment
Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba
Incident grav într-un tren CFR. Mai multe geamuri s-au spart în mers, iar o persoană a fost rănită
Eveniment
Incident grav într-un tren CFR. Mai multe geamuri s-au spart în mers, iar o persoană a fost rănită
Cum eviți căderea părului. Recomandări și trucuri pentru întreținerea podoabei capilare
Eveniment
Cum eviți căderea părului. Recomandări și trucuri pentru întreținerea podoabei capilare
Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară
Eveniment
Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară
Salvamarii, exasperați de turiștii care le ignoră avertismentele. „Vedeţi cu cine avem de-a face?”
Eveniment
Salvamarii, exasperați de turiștii care le ignoră avertismentele. „Vedeţi cu cine avem de-a face?”
Ingredientul din cafea care îi anulează beneficiile. Iată ce ar trebui să eviți
Eveniment
Ingredientul din cafea care îi anulează beneficiile. Iată ce ar trebui să eviți
Două cești de cafea pe zi pot fi un pericol pentru cei cu tensiunea mare. Află ce spun experții
Eveniment
Două cești de cafea pe zi pot fi un pericol pentru cei cu tensiunea mare. Află ce spun experții
Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță
Politică
Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță
Ultima oră
10:31 - O nouă escrocherie cu criptomonede. Românii sunt avertizați să-și ia măsuri de prevedere
10:18 - Andi Moisescu: „Cred că am toate slăbiciunile pe care le poate avea un om”
10:13 - Zelenski nu l-a iertat pe jurnalistul care a râs de el pentru că nu purta costum. Ce i-a spus președintele ucrainean în timpul întâlnirii din SUA
09:55 - Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
09:45 - Un clujean cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, refuzat de mai multe spitale din țară și străinătate. Motivele invocate de unitățile medicale
09:39 - Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba
09:34 - Lovitură dură pentru Casa regală norvegiană. Fiul Prinţesei Moștenitoare Mette-Marit, acuzat de patru violuri
09:20 - Incident grav într-un tren CFR. Mai multe geamuri s-au spart în mers, iar o persoană a fost rănită
09:07 - Cum eviți căderea părului. Recomandări și trucuri pentru întreținerea podoabei capilare
08:59 - Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară