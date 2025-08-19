Depresia post-concediu e o realitate. Deși se presupune că vacanța este menită pentru a-ți reîncărca bateriile, trezitul la ore fixe, aglomerația și proiectele de la muncă se simt de-a dreptul covârșitoare după câteva zile de relaxare deplină.

Cuprins:

Ce „rețeta” recomandă psihologii celor care trec printr-o depresie post-vacanță Cum se manifestă depresia post-vacanță Câți români se confruntă cu diverse simptome la întoarcerea din vacanță

Ce „rețeta” recomandă psihologii celor care trec printr-o depresie post-vacanță

Psihologii vin cu o serie de sfaturi pentru cei care se confruntă cu o asemenea problemă și nu e nici pe departe vorba de pastile sau alte tehnici. Specialiștii sunt de părere că depresia post-vacanță poate fi combătută făcând planurile pentru următoarea vacanţă.

„Diagnostic, status post vacanţă. Ca şi recomandări – propunerea următoarei vacanţe, un weekend pe lună în locaţii diverse, 2-3 zile post vacanţă petrecute la domiciliu și evident psihoterapie la nevoie”, a explicat un , pentru .

Medana și Cosmin sunt fotografi profesioniști, iar ultimele două săptămâni și le-au petrecut la malul mării și printre străduțele orașului lor de suflet. Acum, revenirea la programul obișnuit de muncă le dă bătăi de cap.

„În Grecia, am luat Corfu, Lefkada și apoi am plecat la . Foarte frumos și foarte plăcut şi cu gândul ăsta o să mai plecăm, în curând”, povestesc Medana și Cosmin Ilieși, fotografi.

Nu mai există niciun dubiu: gândul la noua vacanţă îi ajută să treacă mai uşor peste depresia post-concediu.

Cum se manifestă depresia post-vacanță

Fenomenul, deși poate părea doar un moft, este recunoscut şi de psihologi. Persoanele active profesional, între 25 și 40 de ani, sunt cele mai predispuse să manifeste o astfel de afecțiune. De obicei, dorul de vacanţă ar trebui să treacă în prima săptămână de activitate, dar sunt și persoane care ajung să apeleze la ajutorul specialiștilor.

„Această stare de depresie duce la, ca şi simptome, o lentoare în executarea unor lucruri, o amânare a unor lucruri, decizii greşite pe care le luăm, insomnie marcată”, a spus Daniela Biriș, psiholog.

Câți români se confruntă cu diverse simptome la întoarcerea din vacanță

Fenomenul este pe cât de real, pe atât de întâlnit în rândul românilor. Mai exact, 1 din 3 români resimte anxietate, oboseală şi lipsă de chef de muncă la revenirea din concendiu.

Și specialiştii în frumuseţe vin cu recomandări pentru cei care se întorc din vacanță: să aibă grijă de pielea și tenul lor, astfel încât bronzul să reziste cât mai mult și, implicit, şi starea de vacanţă.

„Un ten sănătos şi hidratat, va păstra mult mai bine bronzul, decât un ten neîngrijit. În scopul acesta se poate face un tratament facial după concediu”, a spus Iboya Baros, proprietar salon.