Domeniul tot mai atractiv pentru tinerii români. Salariile pot ajunge și la 14.000 de lei

Domeniul tot mai atractiv pentru tinerii români. Salariile pot ajunge și la 14.000 de lei

19 nov. 2025, 08:34
Domeniul tot mai atractiv pentru tinerii români. Salariile pot ajunge și la 14.000 de lei
Sursa foto: pexels.com
Cuprins
  1. Câte joburi există în România în industria fotovoltaică
  2. Ce vor tinerii interesați de domeniul Energiei de la un loc de muncă

Domeniul Energiei este din ce în ce mai atractiv pentru tineri, iar piața muncii dispune de suficiente poziții disponibile pentru a-i primi pe doritori. Securitatea energetică și energia verde sunt zone în care românii au început relativ recent să investească, iar tinerii abia ieșiți de pe băncile facultății au avantajul cunoștințelor proaspăt dobândinte. Nu doar disponibilitatea firmelor de a angaja îi atrage pe studenți și absolvenți, ci și salariile. 

Câte joburi există în România în industria fotovoltaică

La târgul de joburi organizat de Politehnica București, zeci de companii le pun la dispoziție tinerilor mii de locuri de muncă. Studenții și absolvenții au șansa de a vorbi direct cu angajatorii pentru a afla dacă poziția pe care o au deschisă este ceea ce ei își doresc.

„Avem foarte multe parteneriate cu companii care au investit în laboratoare, în facultăți, tocmai ca acești studenți, odată ce ajung pe piața forței de muncă, să știe, să fie deja pregătiţi, să aibă abilitățile necesare de a-și începe un loc de muncă”, a declarat Gabriel Petre, director general UPB, pentru Observator News.

Numărul de locuri de muncă în industria fotovoltaică din România pare să urmeze un trend ascendent. În prezent, există peste 62.000 de joburi în acest sector de activitate. Interesul țării noastre pentru acest tip de energie verde este subliniat și de posturile disponibile pe platformele de recrutare, peste 1.000, în fiecare zi.

„Este foarte mare nevoie și de asta și venim și căutăm să-i luăm din facultății. Să fie oameni tineri, dispuși să învețe”, a spus Beatrice Paraschiv, administrator firmă de energie.

„Avem diverse joburi. Recrutăm atât ingineri care să lucreze exclusiv din București sau ingineri pe care să participe la punerea în funcțiune a diferitelor echipamente”, a declarat Catrinel Galaţanu, recrutor firmă de energie.

Ce vor tinerii interesați de domeniul Energiei de la un loc de muncă

Tinerii dornici să intre pe piața muncii urmăresc să aibă parte de experiențe cât mai diverse la locul de muncă, astfel încât să descopere ce le-ar plăcea pe mai departe să facă. Programul flexibil este, de asemenea, un avantaj, mai ales pentru cei care încă sunt studenți.

„Pe mine mă interesează în general domeniul ingineriei electrice. Mi-ar plăcea să fie un loc flexibil, să fie part time evident, de ce nu, să se lucreze şi acasă. Pentru început aș prefera și un internship pentru că până la urmă încep de undeva”, spun studenţii.

Studii recente arată că peste 6 din 10 adolescenți aplică la programe care le oferă șansa de a învăța și testa diferite poziții, cu diverse responsabilități, chiar dacă locul de muncă nu este în domeniul studiat. Absolvenții care se angajează în sectorul energetic au salarii de la 3.200 de lei, însă, remunerația poate ajunge la 10.000-14.000 de lei pentru specialiști cu experiență, mai ales în roluri tehnice sau de inginerie.

