Ascensiunea lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului a atras rapid atenția opiniei publice. Interesul românilor a crescut și mai mult pe fondul schimbărilor politice recente.

După retragerea lui și desemnarea făcută de Nicușor Dan, noul premier a devenit un subiect central. Mulți se întreabă acum cât câștigă, de fapt, Ilie Bolojan din această funcție.

Care este parcursul profesional care l-a dus pe Bolojan în fruntea Guvernului

Parcursul lui Ilie Bolojan nu este unul întâmplător. S-a născut pe 17 martie 1969, în județul Bihor. A urmat Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea. Încă de la început, . A studiat în paralel două domenii diferite. A urmat mecanica la Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara. În același timp, a studiat matematica la Universitatea din Timișoara.

Ulterior, și-a completat pregătirea prin studii în administrație publică, inclusiv la ENA din Franța. Înainte de politică, a lucrat ca profesor și administrator de firmă. Potrivit playtech.ro, intrarea în administrația publică i-a schimbat direcția profesională. Experiența acumulată în funcții precum consilier local, prefect, secretar general al Guvernului, primar al Oradei și președinte al CJ Bihor l-a dus, în final, în funcția de prim-ministru.

Ce avere deține Ilie Bolojan

În ciuda funcțiilor importante ocupate de-a lungul timpului, averea lui este considerată una moderată pentru un demnitar de rang înalt. Conform declarațiilor oficiale, acesta deține două terenuri în Vadul Crișului, moștenite, o casă de aproximativ 100 mp și un apartament în Oradea. În garaj se află un autoturism Mercedes din 2017, iar în conturile bancare are în jur de 190.700 lei.

Înainte de a deveni premier, veniturile sale proveneau în principal din funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor. Acolo încasa circa 177.303 lei anual, la care se adăugau sume din chirii și diverse indemnizații.

Cât primește Ilie Bolojan ca premier

Odată ajuns în fruntea salariul lui Ilie Bolojan reflectă grila standard pentru această funcție în România. Indemnizația oficială este de aproximativ 26.450 lei brut pe lună, ceea ce se traduce printr-un venit net cuprins între 15.400 și 15.800 lei lunar.

Nivelul salarial este relativ stabil de câțiva ani, în contextul politicilor de control al cheltuielilor publice. Chiar dacă se numără printre cele mai mari salarii din sectorul public românesc, suma nu impresionează atunci când este raportată la responsabilitatea funcției sau la nivelul veniturilor din alte state europene.

Cum se compară salariul cu al celorlalți premieri europeni

Diferențele devin evidente atunci când comparăm veniturile premierului României cu cele ale omologilor din Europa. În România, salariul brut lunar este de aproximativ 5.300 de euro, cu un net de circa 3.100 de euro. În schimb, în Germania depășește 30.000 de euro brut (aproximativ 18.000–20.000 net), în Franța ajunge la 16.038 euro brut (8.500–9.000 net), iar în Italia la aproximativ 9.500 euro brut (6.700 net). Spania oferă în jur de 8.160 euro brut, Danemarca aproximativ 19.000 euro, iar Elveția urcă până la circa 42.000 euro brut lunar. Chiar și în țări mai apropiate ca nivel economic, precum Ungaria (10.700 euro brut) sau Bulgaria (6.240 euro brut), diferențele sunt vizibile, conform sursei menționate.

În esență, salariul lui Ilie Bolojan este de câteva ori mai mic decât cel al liderilor din vestul Europei, ajungând chiar la diferențe de până la 10 ori față de state precum Germania sau Elveția. Aceste discrepanțe reflectă atât nivelul economic al fiecărei țări, cât și modul în care sunt stabilite salariile în sectorul public. Cu toate acestea, dincolo de cifre, experiența sa administrativă și reputația de eficiență îl mențin printre cei mai relevanți lideri politici ai momentului.