În România, puține subiecte reușesc să genereze discuții atât de intense precum le . Recent, un influencer cunoscut, Laurențiu, recunoscut pentru videoclipurile sale în care analizează veniturile angajaților din sectorul public, a adus în atenția publicului cazul unui tânăr jandarm de doar 23 de ani.

El a prezentat fluturașul de salariu al lui Alexandru, iar fotografia a devenit rapid virală, a strâns mii de vizualizări și comentarii.

„Hai să vedem ce salariu are un jandarm la 23 de ani, care lucrează de 2,5 ani la Ministerul de Interne”, și-a început Laurențiu analiza, stârnind imediat curiozitatea internauților, potrivit .

Care a fost parcursul profesional al tânărului jandarm

Alexandru a urmat Școala de Subofițeri Jandarmi din Fălticeni, un program de pregătire de un an, după care a fost încadrat în structurile operative. De mai bine de doi ani, el face ture de weekend, ore de noapte și zile de serviciu inclusiv în zile cu sărbători legale.

Pentru un tânăr aflat la început de drum, acest ritm de muncă este unul solicitant, dar, în același timp, recompensat pe măsură. Deși beneficiază de compensație pentru chirie, Alexandru a ales să facă un credit ipotecar pe 30 de ani pentru achiziția unui apartament, iar suma oferită de stat îl ajută să acopere o parte din rata lunară.

Cât câștigă, lunar, un jandarm de 23 de ani

Fluturașul de salariu al lui Alexandru a arătat cifre care au surprins mulți români. Potrivit documentului:

Salariul brut este de aproximativ 9.300 de lei;

Salariul net depășește 7.300 de lei;

Compensația pentru chirie este de 1.149 de lei, sumă folosită pentru rata la apartament;

Sporurile se adaugă pentru orele de noapte, weekend și condiții speciale de muncă.

Laurențiu a punctat aceste detalii într-un mod direct: „După un an de școală a încasat pe card 7.376 lei net, iar brutul a fost 9.300. Primește bani pentru chirie, dar îi folosește pentru rată. A făcut credit pe 30 de ani pentru apartament și statul îi dă lunar o sumă care îl ajută să plătească. Întrebarea mea e: câți oameni din privat primesc de la angajator banii pentru rată timp de 30 de ani?”.

Această observație a declanșat un val de reacții în mediul online.

De ce a stârnit atâtea reacții salariul unui jandarm la început de carieră

Publicarea fluturașului a generat două tipuri de reacții. Pe de o parte, mulți au admirat stabilitatea financiară pe care o oferă sistemul public, mai ales pentru cineva atât de tânăr. Pe de altă parte, au existat voci critice care au comparat veniturile jandarmului cu salariile din mediul privat.

În condițiile în care salariul mediu net pe economie este de aproximativ 5.000 de lei, un venit de peste 7.300 de lei pentru un angajat aflat la început de drum în Ministerul Afacerilor Interne pare considerabil mai mare.

De asemenea, beneficiile suplimentare precum compensația pentru chirie au fost puse în contrast cu lipsa unor facilități similare în mediul privat, unde angajații rareori primesc sprijin financiar pentru locuință.

Ce spun utilizatorii din mediul online despre salariul jandarmului

Comentariile au fost numeroase și variate. Unii internauți au felicitat tânărul jandarm pentru seriozitatea cu care și-a construit viitorul, subliniind faptul că meseria lui presupune și riscuri, nu doar avantaje financiare. Alții au atras atenția asupra dezechilibrelor între sectorul bugetar și cel privat, unde salariile sunt mai mici, iar beneficiile aproape inexistente.

Dezbaterea a scos în evidență o realitate cu care România se confruntă de ani de zile, și anume, diferența majoră între veniturile și avantajele oferite angajaților din sistemul public și condițiile de muncă din sectorul privat.

Cazul lui Alexandru nu este unul singular, dar vizibilitatea lui pe internet a adus în prim-plan o întrebare esențială: cât de echitabil este sistemul de salarizare din România?

Pentru unii, exemplul demonstrează că o carieră în Ministerul de Interne poate fi o alegere stabilă și profitabilă. Pentru alții, însă, diferențele salariale între privat și stat reprezintă o sursă de frustrare și inechitate.