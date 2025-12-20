B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari

Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari

20 dec. 2025, 16:02
Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari
  1. Ce salată recomandă Mihaela Bilic
  2. Ce beneficii are tabouleh pentru sănătatea organismului

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați medici nutriționiști de la noi din țară. Popularitatea ei se datorează, în mare parte, și postărilor informative pe care le face pe rețelele de socializare. În prag de sărbători, atunci când românii tind să consume preparate mult mai grele, Mihaela Bilic vine cu o recomandare de… salată. O salată a cărei beneficii sunt recunoscute la nivel internațional și, în plus, nu este deloc greu de preparat.

Ce salată recomandă Mihaela Bilic

Mihaela Bilic recomandă consumul de tabouleh, o salată de pătrunjel, care își are originile în bucătăria libaneză. Potrivit medicului specialist, bucătăria libaneză este o referință la nivel internațional când vine vorba de prepararea legumelor. Drept dovadă, libanezii au reușit să pună în valoarea chiar și pătrunjelul, pe care noi, românii, îl considerăm mai degrabă condiment.

Pe lângă acest tip de verdeață, salata mai conține și roșii, ceapă, bulgur și opțional, semințe de rodie.

„Ce este tabouleh? O salată de …pătrunjel!😜
Bucătăria libaneză este de referință când vine vorba de preparate din legume. Tabouleh este o salată făcută din pătrunjel, roșii proaspete, ceapă și bulgur (grâu mărunțit), asezonată cu sare, ulei și zeamă de lămâie. Iar dacă punem și semințe de rodie arată de sărbătoare!”, a scris Mihaela Bilic pe Instagram.

Ce beneficii are tabouleh pentru sănătatea organismului

Potrivit specialistei în nutriție, tabouleh este unul dintre preparatele de bază în spitalele din Franța. Este recunoscută pentru creșterea imunității și efectul antianemic. În plus, pătrunjel, care stă la baza acestui preparat, este o foarte bună sursă de vitamina C, fier și chiar fibre.

„Tabouleh e mai mult decât o salată, e un produs pentru siluetă și sănătare. In spitale din sudul Franței pacienții primesc tabouleh ca fel de mâncare de bază – crește imunitatea, restabilește tranzitul intestinal după anestezia din operațiile chirurgicale și are efect antianemic.
Pătrunjelul are: vitamina C mai multă decât în citrice, fier mai mult decât în spanac, fibre mai multe decât în prune, acid folic mai mult decât în brocoli și betacaroten mai mult decât în morcovi. E plin de antioxidanți, are proprietăți diuretice și detoxifiante și ajută și la slăbit!
Vă rog să mutați pătrunjelul din categoria «condiment» în categoria «aliment». Și să-l mâncați cu castronul, nu cu firul!”, a încheiat Mihaela Bilic postarea.

