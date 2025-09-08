Ce se dă de pomană pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică și ce rugăciune se rostește în această zi

Pe 8 septembrie, credincioșii aleg să meargă la biserică, unde participă la slujbă de și se roagă pentru sufletele celor adormiți. Totodată, este o zi în care oamenii dau de alimente, în special fructe specifice toamnei, și își îndreaptă rugăciunile către Maica Domnului.

De asemenea, tradiția spune că în această zi se urează „La mulți ani!” celor care poartă numele Maria, Marian și alte derivate.

Cuprins

Ce se dă de pomană pe 8 septembrie

În ziua de Sfânta Marie Mică, credincioșii pregătesc pachete de pomană care conțin fructe de sezon. Printre acestea se numără nucile, merele și strugurii, fiecare având o semnificație aparte.

Care este semnificația nucilor

Nucile sunt oferite de pomană deoarece simbolizează înțelepciunea, protecția divină și echilibrul între trup și suflet.

De ce se dau mere de pomană

Merele sunt considerate simbol al bucuriei, prosperității și rezistenței în fața ispitelor. Tradiția lor este legată de episodul biblic al mușcăturii Evei din fructul interzis.

Ce simbolizează strugurii oferiți la Sfânta Marie Mică

Strugurii, la rândul lor, aduc bună dispoziție, bogăție și bunăstare, fiind un simbol al belșugului și al vieții împlinite, potrivit .

Ce rugăciune se rostește în această zi

Potrivit tradiției ortodoxe, în această zi sfântă trebuie să rostim rugăciunea ocrotitoare și făcătoare de minune către Sfânta Maria, care ar îndeplini orice dorință a credincioșilor. Totodată, se spune că rugăciunile rostite din suflet, în această zi, sunt mult mai puternice în viața celor care au încredere în Maica Domnului.

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi.

Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.

Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii.

Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”