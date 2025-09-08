B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce se dă de pomană pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică și ce rugăciune se rostește în această zi

Ce se dă de pomană pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică și ce rugăciune se rostește în această zi

Ana Maria
08 sept. 2025, 15:38
Ce se dă de pomană pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică și ce rugăciune se rostește în această zi

Pe 8 septembrie, credincioșii aleg să meargă la biserică, unde participă la slujbă de Sfânta Maria Mică și se roagă pentru sufletele celor adormiți. Totodată, este o zi în care oamenii dau de pomană alimente, în special fructe specifice toamnei, și își îndreaptă rugăciunile către Maica Domnului.

De asemenea, tradiția spune că în această zi se urează „La mulți ani!” celor care poartă numele Maria, Marian și alte derivate.

Cuprins

  • Cum sărbătoresc credincioșii Sfânta Marie Mică

  • Ce se dă de pomană pe 8 septembrie

  • Care este semnificația nucilor

  • De ce se dau mere de pomană

  • Ce rugăciune se rostește în această zi

Ce se dă de pomană pe 8 septembrie

În ziua de Sfânta Marie Mică, credincioșii pregătesc pachete de pomană care conțin fructe de sezon. Printre acestea se numără nucile, merele și strugurii, fiecare având o semnificație aparte.

Care este semnificația nucilor

Nucile sunt oferite de pomană deoarece simbolizează înțelepciunea, protecția divină și echilibrul între trup și suflet.

De ce se dau mere de pomană

Merele sunt considerate simbol al bucuriei, prosperității și rezistenței în fața ispitelor. Tradiția lor este legată de episodul biblic al mușcăturii Evei din fructul interzis.

Ce simbolizează strugurii oferiți la Sfânta Marie Mică

Strugurii, la rândul lor, aduc bună dispoziție, bogăție și bunăstare, fiind un simbol al belșugului și al vieții împlinite, potrivit Click!.

Ce rugăciune se rostește în această zi

Potrivit tradiției ortodoxe, în această zi sfântă trebuie să rostim rugăciunea ocrotitoare și făcătoare de minune către Sfânta Maria, care ar îndeplini orice dorință a credincioșilor. Totodată, se spune că rugăciunile rostite din suflet, în această zi, sunt mult mai puternice în viața celor care au încredere în Maica Domnului.

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi.

Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.

Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii.

Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Profesorii protestatari au ajuns la Palatul Cotroceni. Liderii de sindicate au început discuțiile cu președintele Nicușor Dan (VIDEO, GALERIE FOTO)
Eveniment
Profesorii protestatari au ajuns la Palatul Cotroceni. Liderii de sindicate au început discuțiile cu președintele Nicușor Dan (VIDEO, GALERIE FOTO)
Tânără amenințată cu moartea de către partener, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
Eveniment
Tânără amenințată cu moartea de către partener, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
Medic, despre două medicamente frecvent folosite:„ Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”
Eveniment
Medic, despre două medicamente frecvent folosite:„ Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”
Investiție în educație: școli renovate din fonduri europene își deschid porțile pentru copii
Eveniment
Investiție în educație: școli renovate din fonduri europene își deschid porțile pentru copii
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Externe
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Caz șocant! Un tânăr de 19 ani a căzut de pe stâlp, de la 7 metri înălțime. În ce stare se află
Eveniment
Caz șocant! Un tânăr de 19 ani a căzut de pe stâlp, de la 7 metri înălțime. În ce stare se află
Truc simplu și eficient pentru oglinzi fără urme! Japonezii au dezvăluit care este secretul
Eveniment
Truc simplu și eficient pentru oglinzi fără urme! Japonezii au dezvăluit care este secretul
Legătura dintre scolioză și ghiozdanul prea greu. Ce riscuri pentru sănătate implică purtarea rucsacului școlar. Recomandările medicilor
Eveniment
Legătura dintre scolioză și ghiozdanul prea greu. Ce riscuri pentru sănătate implică purtarea rucsacului școlar. Recomandările medicilor
Un bărbat de 32 de ani a fost găsit mort într-un cimitir
Eveniment
Un bărbat de 32 de ani a fost găsit mort într-un cimitir
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Copii, vă doresc succes în noul an școlar! Noi continuăm investițiile în școli și grădinițe (FOTO)
Eveniment
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Copii, vă doresc succes în noul an școlar! Noi continuăm investițiile în școli și grădinițe (FOTO)
Ultima oră
15:29 - Ștefan Pălărie (USR): „România se află pe buza prăpastiei”. Ce a afirmat despre reforma administrației locale
15:28 - Lupte de stradă din cauza blocării accesului la rețelele sociale. 13 persoane au murit în confruntări
15:24 - Profesorii protestatari au ajuns la Palatul Cotroceni. Liderii de sindicate au început discuțiile cu președintele Nicușor Dan (VIDEO, GALERIE FOTO)
15:05 - David a explicat cum s-a transformat „dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei”: „După ce mi-am asumat mandatul, s-a descoperit grozăvia”. Când va începe reforma în Educație (VIDEO)
15:03 - Vizită surpriză în România, pe motocicletă! Președintele Cehiei, surprins la Craiova! Unde și-a petrecut vacanța Petr Pavel
15:00 - Sorin Grindeanu: „Am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției, suntem cei care am fost parteneri activi la dialog”
14:59 - Marcel Ciolacu dă explicații pe Facebook. Ce spune despre sumele cheltuite din Fondul de Rezervă al Guvernului
14:55 - Surpriză pentru Adela Popescu: „Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit”. Ce s-a întâmplat
14:36 - Tânără amenințată cu moartea de către partener, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
14:34 - Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)