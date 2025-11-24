Ce se întâmplă cu pensiile în luna decembrie? Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a oferit clarificări importante referitoare la plata pensiilor pentru ultima lună a anului 2025. Reprezentanții CNPP au confirmat că editarea taloanelor pentru pensiile din decembrie este în grafic și nu există întârzieri în procesul de tipărire.

Pensiile în luna decembrie: Vor fi achitate la timp?

„Casa Națională de Pensii Publice se află în graficul stabilit pentru editarea și achitarea drepturilor de pensie, aferente lunii decembrie 2025, indiferent de modalitatea de plată (cont curent/card sau prin intermediul CN Poșta Română SA)”, se arată în răspunsul oficial transmis către .

Astfel, indiferent dacă pensiile sunt virate pe card sau distribuite prin la domiciliul beneficiarilor, plata se va face la timp.

Ce se întâmplă cu ajutorul financiar pentru pensionari

În luna decembrie va fi achitată și ultima tranșă a ajutorului de 400 de lei, acordat pensionarilor cu pensii sub 2.574 lei, conform OUG nr. 12/2025. Acest sprijin financiar vizează aproximativ 2,46 milioane de pensionari, atât civili, cât și militari.

„Ajutorul financiar în sumă de 400 de lei, stabilit prin OUG nr.12/2025, se acordă celor 2.462.950 de pensionari eligibili, pe ale căror documente de plată, în luna decembrie 2025, se va regăsi respectiva sumă”, a precizat CNPP.

Reamintim că prima tranșă a fost plătită în aprilie 2025, înainte de Paște, iar ultima urmează să fie acordată înainte de Crăciun.

Pensia reprezintă o sursă esențială de venit pentru milioane de români care și-au încheiat activitatea profesională. Sistemul public de pensii este finanțat prin contribuțiile angajaților activi și este administrat de Casa Națională de Pensii Publice. Plata la timp a pensiilor este o prioritate pentru autorități, mai ales în perioadele de sărbători, când nevoile beneficiarilor cresc. De asemenea, statul a implementat măsuri suplimentare de sprijin, precum acordarea unor ajutoare financiare, menite să ajute pensionarii cu venituri mici să facă față cheltuielilor curente.

Plata pensiilor se face fie prin virament bancar pe carduri, fie prin intermediul serviciilor Poștei Române pentru cei care optează pentru plata la domiciliu.