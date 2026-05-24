Ce se întâmplă cu piața imobiliară din România. Specialiștii spun de ce nu urmează o criză ca în 2008

Ana Beatrice
24 mai 2026, 20:02
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce văd investitorii oportunități într-o perioadă marcată de incertitudine
  2. Cât de mult a crescut accesibilitatea locuințelor în România

Într-un context dominat de instabilitate politică și presiuni economice, piața imobiliară din România trece printr-o perioadă de prudență.

Mulți români aleg să își amâne planurile de cumpărare, pe fondul majorărilor fiscale și al blocajului guvernamental. Cu toate acestea, specialiștii din domeniu susțin că nu există semnale care să indice apariția unei crize imobiliare.

De ce văd investitorii oportunități într-o perioadă marcată de incertitudine

Daniel Crainic, director de marketing al Imobiliare.ro, susține că perioadele de incertitudine pot ascunde oportunități importante pentru investitori. Potrivit acestuia, deciziile luate lucid și strategic în astfel de momente pot aduce cele mai bune rezultate pe termen lung.

„Dacă așteptarea este să asistăm la o scădere majoră a prețurilor apartamentelor, acest lucru este foarte puțin probabil. Dacă o judeci la rece, în perioade ca acestea se fac cele mai bune deal-uri.”, a transmis el, notează Libertatea.

Cât de mult a crescut accesibilitatea locuințelor în România

Datele publicate de Banca Națională a României arată că puterea de cumpărare a românilor a crescut constant în ultimii ani. Totodată, veniturile au avansat într-un ritm mai rapid decât scumpirea locuințelor.

În prezent, un român are nevoie, în medie, de aproximativ 8 ani de muncă pentru a-și putea achita un apartament. În București, situația este și mai favorabilă, indicele coborând sub pragul de 7 ani. Astfel, Capitala României ajunge să fie mai accesibilă decât multe dintre marile orașe europene.

Specialiștii spun că, în ciuda percepției generale legate de prețurile ridicate, piața rezidențială din România rămâne una dintre cele mai accesibile din Europa raportat la venituri.
Reguli de călătorie pentru români în 2026. Când ai nevoie de pașaport și unde poți merge doar cu buletinul
