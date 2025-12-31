B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Masa de Revelion, între tradiție și simbol: ce alimente aduc noroc în noul an

Masa de Revelion, între tradiție și simbol: ce alimente aduc noroc în noul an

B1.ro
31 dec. 2025, 13:40
Masa de Revelion, între tradiție și simbol: ce alimente aduc noroc în noul an
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce simbolizează peștele în masa de Revelion
  2. Ce rol are carnea de porc în simbolistica Anului Nou
  3. Cu ce sunt asociate leguminoasele și cerealele
  4. Ce semnifică dulciurile, mierea și nucile în noaptea de Revelion
  5. De ce fructele rotunde și strugurii sunt nelipsiți
  6. Ce alimente sunt evitate pentru a nu atrage ghinion

Masa de Revelion rămâne, în cultura românească, mai mult decât un prilej culinar, fiind percepută ca un ritual simbolic al trecerii dintre ani. Preparatele alese pentru noaptea de 31 decembrie sunt încărcate de semnificații, reflectând dorințe colective de noroc, sănătate și prosperitate pentru anul care începe.

Ce simbolizează peștele în masa de Revelion

Peștele ocupă un loc central pe masa de Anul Nou, fiind asociat cu ideea de progres, continuitate și depășire a obstacolelor, asemenea înaintării sale constante prin apă. Tradiția recomandă peștele cu solzi, fiecare solz fiind interpretat drept un semn al belșugului și al protecției financiare pentru lunile următoare.

Prezența acestui preparat în noaptea de Revelion sugerează dorința unei evoluții line, fără blocaje, atât în plan personal, cât și profesional, potrivit credințelor populare transmise între generații.

Ce rol are carnea de porc în simbolistica Anului Nou

Carnea de porc este nelipsită de pe mesele tradiționale, fiind legată de ideea de prosperitate și stabilitate, datorită simbolisticii animalului care scurmă mereu înainte. Preparatele din porc exprimă speranța unor câștiguri constante și a unui parcurs sigur pentru familie în anul care urmează.

În tradiția românească, porcul devine astfel un simbol al acumulării și al continuității, reflectând aspirația către un trai îndestulat și lipsit de lipsuri.

Cu ce sunt asociate leguminoasele și cerealele

Lintea, fasolea, mazărea, orezul și grâul sunt considerate alimente ale stabilității și rodniciei, fiind frecvent întâlnite pe masa de Revelion. Acestea simbolizează creșterea treptată a bunăstării și siguranța zilei de mâine, într-un echilibru firesc al vieții.

Pâinea sau colacul, preparate din cereale, întăresc ideea de continuitate și coeziune familială, marcând dorința unui an armonios și prosper.

Ce semnifică dulciurile, mierea și nucile în noaptea de Revelion

Dulciurile și mierea sunt asociate cu bucuria, liniștea și relațiile armonioase, tradiția sugerând că începutul dulce aduce un an plin de momente plăcute. Nucile, prin forma și consistența lor, simbolizează sănătatea, protecția și înțelepciunea, fiind considerate apărătoare împotriva ghinionului.

Împreună, aceste alimente creează un echilibru simbolic între plăcere, protecție și stabilitate emoțională.

De ce fructele rotunde și strugurii sunt nelipsiți

Fructele rotunde, precum merele, portocalele și mandarinele, evocă prosperitatea și ciclurile vieții, forma lor amintind de monede și continuitate. Culorile vii adaugă energie pozitivă și vitalitate începutului de an, întărind simbolul norocului. 

Strugurii completează ritualul, prin tradiția celor 12 boabe consumate la miezul nopții, fiecare reprezentând o lună și o dorință pentru anul următor.

Ce alimente sunt evitate pentru a nu atrage ghinion

Tradiția populară recomandă evitarea cărnii de pasăre, potrivit Digi24. Aceasta este considerată simbol al risipei sau instabilității, din cauza modului în care păsările scurmă înapoi. Peștele fără solzi, alimentele amare sau neproaspete sunt, de asemenea, excluse, fiind asociate cu stagnarea și energiile negative.

Tags:
Citește și...
Care sunt primele țări care au intrat deja în 2026 și cine rămâne la finalul listei. Vezi ordinea completă în care lumea trece în noul an
Eveniment
Care sunt primele țări care au intrat deja în 2026 și cine rămâne la finalul listei. Vezi ordinea completă în care lumea trece în noul an
Vâscul, talismanul începutului de an. Ce simbolizează și de ce îl păstrăm în case
Eveniment
Vâscul, talismanul începutului de an. Ce simbolizează și de ce îl păstrăm în case
Bătaia de la Ruginoasa, sub controlul forțelor de ordine. De ce au intervenit jandarmii în forță pentru oprirea bătăii tradiționale (VIDEO)
Eveniment
Bătaia de la Ruginoasa, sub controlul forțelor de ordine. De ce au intervenit jandarmii în forță pentru oprirea bătăii tradiționale (VIDEO)
Loredana, Tudor Chirilă și alți 300 de artiști protestează față de modificarea Legii dreptului de autor. Ce schimbări contestă în scrisoarea adresată Guvernului
Eveniment
Loredana, Tudor Chirilă și alți 300 de artiști protestează față de modificarea Legii dreptului de autor. Ce schimbări contestă în scrisoarea adresată Guvernului
Rețeta perfectă pentru anotimpul rece! Cum se prepară ceapa umplută cu carne și orez
Eveniment
Rețeta perfectă pentru anotimpul rece! Cum se prepară ceapa umplută cu carne și orez
Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand puțin și bun!”
Eveniment
Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand puțin și bun!”
România continuă campania de sprijin pentru Ucraina. Câți bani alocă pentru apărarea țării vecine
Eveniment
România continuă campania de sprijin pentru Ucraina. Câți bani alocă pentru apărarea țării vecine
Cum să îți îmbunătățești capacitatea de concentrare când practici jocuri de casino online
Eveniment
Cum să îți îmbunătățești capacitatea de concentrare când practici jocuri de casino online
Revelionul golește rafturile magazinelor. Ce au cumpărat românii cel mai rapid
Eveniment
Revelionul golește rafturile magazinelor. Ce au cumpărat românii cel mai rapid
Vacanțele în țară devin și mai puțin accesibile de la 1 ianuarie. Serviciul care se va scumpi și cu 40%
Eveniment
Vacanțele în țară devin și mai puțin accesibile de la 1 ianuarie. Serviciul care se va scumpi și cu 40%
Ultima oră
15:39 - Care sunt primele țări care au intrat deja în 2026 și cine rămâne la finalul listei. Vezi ordinea completă în care lumea trece în noul an
15:39 - Vâscul, talismanul începutului de an. Ce simbolizează și de ce îl păstrăm în case
15:02 - Bătaia de la Ruginoasa, sub controlul forțelor de ordine. De ce au intervenit jandarmii în forță pentru oprirea bătăii tradiționale (VIDEO)
14:25 - Loredana, Tudor Chirilă și alți 300 de artiști protestează față de modificarea Legii dreptului de autor. Ce schimbări contestă în scrisoarea adresată Guvernului
13:00 - Germania intră în 2026 cu un val de schimbări legislative. Cum se compară noile reguli cu realitatea economică din România
12:04 - Guvernul schimbă regulile concediilor medicale. Ce presupune noul mecanism de control. „O măsură halucinantă”
11:19 - Vremea azi, 31 decembrie 2025. Cum va fi vremea de Revelion în toată țara
10:37 - Amenzi mai mari din 2026. Cum influențează creșterea salariului minim valoarea sancțiunilor rutiere și ce sume riscă șoferii
23:59 - Rețeta perfectă pentru anotimpul rece! Cum se prepară ceapa umplută cu carne și orez
23:57 - Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand puțin și bun!”