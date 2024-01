Ce se va întâmpla cu prețurile la gaze, începând cu anul 2025? Dumitru Chisăliță: Dacă noi nu facem de pe acum ceva, o să ne trezim la 1 aprilie cu aceste prețuri din contract, care sunt duble (VIDEO)

, avertizează specialiștii în energie. Iar pentru a se evita creșterea prețului gazelor în facturile românilor, după perioada de plafonare, Asociația Energia Inteligentă recomandă Guvernului să elaboreze o strategie post-plafonare, altfe, ne vom trezi cu facturi duble la gaze.

Ce se va întâmpla cu prețurile la gaze în 2025?

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a avut o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, unde a dat mai multe detalii cu privire la acest subiect.

“Cu siguranță, nu se va întâmpla anul acesta, pentru că plafonarea ține până la 31 martie 2025, adică, cumva, legislația care există în momentul de față face ca anul acesta să fie acoperit integral de plafonare. Problema este că în industria energetică – gaze, energie electrică, contractele se încheie, în general, cu un an de zile înainte. Astfel, dacă noi nu facem de pe acum ceva, astfel să pregătim perioada corespunzătoare după momentul acesta al plafonării, adică cu an de zile înainte, o să ne trezim la 1 aprilie cu aceste prețuri din contract, care, astăzi, sunt duble față de prețul efectiv plătit de populație și, practic, o să trebuiască să mergem încă un an de zile pentru a putea să rezolvăm ceva”.

„Ne va găsi într-o situație foarte dificilă pe noi, ca și consumatori”

„O să ne plângem, o să căutăm tot felul de țapi ispășitori, dar problema este că nu am pregătit ceea ce putem să facem momentul de față. Odată niște contracte încheiate și vreau să spun că, în general, contractele se prelungesc în prima parte a anului, deci ceea ce se va întâmpla în această primă parte a anului, în general până în mai, iunie, iulie 2024, va ține până în 2025, astfel încât dacă noi de pe acum nu pregătim, de așa natură, încât noile contracte să vină cu niște prețuri în concordanță cu cele care există astăzi în piață, din păcate, degeaba o să plângem peste un an de zile, că atunci să facem ceva.

Gândiți-vă că astăzi a scăzut sub 30 de euro megawatt-ul, adică ne-am întors undeva la începutul anului 2021. Cu toate astea, noi avem încă, astăzi, un preț plafonat, care a fost stabilit în aprilie 2022, atunci când prețurile pe piețele internaționale erau de 150- 200 euro megawatt-ul.

Deci e clar că suntem puși în situația de a nu sta și aștepta ca timpul să rezolve problemele, pentru că nu le va rezolva și ne va găsi într-o situație foarte dificilă pe noi, ca și consumatori”.