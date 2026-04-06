Patriarhia Română susține că aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim, sâmbătă seară, „poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. În acest caz, în țară va fi împărțită Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim anul trecut, care a fost păstrată neîntrerupt aprinsă la Catedrala Patriarhală.

Lumina Sfântă, programată a fi adusă sâmbătă seară în România

„În seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie 2026, este programată de la Ierusalim de către părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, urmând a fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române prezenți la Aeroportul Internațional „Otopeni”. Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor.

În aceeași seară, în jurul orei 19.00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Aducerea și oferirea Sfintei Lumini de la Ierusalim tuturor lăcașurilor de cult din cuprinsul Patriarhiei Române reprezintă un puternic simbol al comuniunii și unității ecleziale, precum și o expresie a bucuriei pascale prilejuite de marele praznic al Învierii Domnului Iisus Hristos”, a transmis Biroul de Presă al Patriarhiei Române, potrivit

Soluția dacă Lumina Sfântă nu va putea fi adusă de la Ierusalim

Patriarhia a explicat apoi că există deja o soluție pentru cazul în care Lumina Sfântă nu va putea fi adusă de la Ierusalim.

„La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută.

Într-o astfel de situație total nedorită și imposibil de anticipat, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de pe Colina Bucuriei, întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv”, se mai arată în comunicatul oficial.