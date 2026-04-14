A treia zi de Paște, cunoscută în tradiția ortodoxă drept Marțea Albă, încheie perioada intensă a sărbătorilor pascale și aduce o atmosferă mai calmă, centrată pe echilibru, liniște și apropiere între oameni. Este o zi în care spiritul Învierii se păstrează, iar credincioșii continuă să se bucure de momente petrecute alături de familie și de cei dragi.

Ce semnificație are Marțea Albă în tradiția ortodoxă

Marțea Albă păstrează simbolistica luminii, purității și bucuriei care urmează Învierii. Din punct de vedere religios, ziua este asociată cu reculegerea și apropierea sufletească, fiind considerată un moment potrivit pentru reflecție și întărirea credinței.

„ are o semnificație religioasă și culturală aparte. Ziua este asociată cu reculegerea și apropierea sufletească, fiind un prilej pentru credincioși de a începe dimineața prin rugăciune, aprinderea lumânărilor și participarea la slujbele bisericești, ca semn de recunoștință și de primire a binecuvântării pascale. Ceremoniile din această perioadă au un caracter distinct, iar Ușile Împărătești ale altarului rămân deschise, simbolizând mormântul lui Hristos și ruperea catapetesmei Templului.

Marțea Albă este, în același timp, asociată cu iertarea și reconcilierea, valori care contribuie la echilibrul interior și la armonia în plan social. Pentru mulți, această zi reprezintă un prilej de a lăsa în urmă tensiunile și de a consolida relațiile prin gesturi de bunăvoință și apropiere”, a precizat părintele Marius Oblu, potrivit .

Ce trebuie să faci în a treia zi de Paște

După agitația din primele zile, Marțea Albă aduce un ritm mai liniștit. Oamenii își fac vizite, se reunesc în familie și continuă tradițiile pascale, precum împărțirea de pască și colaci sau ciocnirea ouălor rămase.

Este, totodată, o zi dedicată iertării și împăcării, în care mulți aleg să repare relațiile și să lase în urmă conflictele.

Ce tradiții se păstrează în Marțea Albă?

În diferite regiuni ale țării, tradițiile populare completează semnificația religioasă a zilei. În Moldova, de exemplu, finii duc nașilor pască și colaci, ca semn de respect și recunoștință.

Obiceiul „Umblatul cu pască” continuă și în această zi, fiind un prilej de vizite între rude și apropiați. De asemenea, ouăle roșii rămase sunt ciocnite din nou, iar cojile sunt adunate și, în unele zone, îngropate, gest considerat aducător de belșug.

O altă tradiție importantă este legată de Sfântul Agneț, pâinea sfințită în Joia Mare. În Marțea Albă, aceasta este uscată și sfărâmată, urmând să fie păstrată pe parcursul anului.

Sfântul Agneț este oferit mai ales persoanelor bolnave sau celor care nu pot ajunge la biserică, fiind considerat un simbol cu o puternică încărcătură spirituală.