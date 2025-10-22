Românii își pregătesc portofelele pentru Black Friday 2025. Din dorința de a cumpăra produse la cele mai bune prețuri ajung, de fapt, să facă achiziții neinspirate. De cealaltă parte, comercianții riscă amenzi uriașe dacă încearcă să-și înșele clienții cu reduceri false. În acest context, în care înșelătoriile par să ia amploare, ANPC a întocmit o listă de sfaturi pentru Black Friday.

Ce recomandări are ANPC pentru cumpărăturile de Black Friday

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a întocmit o listă cu recomandările pentru cumpărăturile de Black Friday. Pentru a evita orice posibil inconvenient, clienții sunt sfătuiți să verifice atent prețurile produsele pe care le cumpără, precum și oferte ale altor site-uri similare.

Potrivit , clienții se pot ține departe situații neplăcute dacă, încă din timp, întocmesc o listă cu produsele dorite și prețurile actuale ale acestora. De altfel, ANPC recomandă să fie citit cu atebție prețul, dacă acesta are inclus și -ul, și transportul. În cazul cumpărăturilor online, este indicat să se verifice dacă tarifele arătate în coșul de cumpărături coincid cu cele afișate pa site.

Care sunt obligațiile magazinelor

Comerciantul este obligat să afișeze informații corecte și complete pe site. Din descrierea produselor, nu trebuie să lipsească:

Datele de identificare (denumirea, adresa poștală și electronică, numărul de telefon, numărul de înregistrare în registrul societăților comerciale și cel de înregistrare fiscală etc);

Caracteristicile esențiale ale produsului;

Prețul cu toate taxele incluse;

Cheltuielile de livrare, dacă este cazul;

Modalitățile de plată și de livrare;

Perioada de valabilitate a ofertei sau a prețului;

Durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs;

Funcționalitatea, compatibilitatea și interoperabilitatea bunurilor cu elemente digitale, a conținutului digital și a serviciilor digitale;

Existența și modul de exercitare a dreptului de denunțare unilaterală a contractului, potrivit Adevărul.

De altfel, companiile sunt obligate să pună la vânzare doar produse care există efectiv în stoc sau pot fi aprovizionate. Când vine vorba de servicii, acestea trebuie să fie oferite în mod curent.

Formulări precum „până la X% reducere” trebuie să corespundă realității ofertei. Mai exact, trebuie să existe minim un produs care a fost redus cu X%, iar regulile pe baza cărora se acordă discountul trebuie explicate clar, lizibil, în proximitatea mesajului principal.

De asemenea, expresii de tipul „ultimele bucăți” sau „X persoane vizualizează acum” sunt permise numai dacă se bazează pe date reale și verificabile.