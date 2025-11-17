B1 Inregistrari!
Ce spune Andreea Raicu despre ancheta psihiatrului Cristian Andrei: „E o imagine sinistră: cel care pretinde că vindecă rana e cel care o adâncește"

Ce spune Andreea Raicu despre ancheta psihiatrului Cristian Andrei: „E o imagine sinistră: cel care pretinde că vindecă rana e cel care o adâncește”

Ana Beatrice
17 nov. 2025, 16:10
Sursa Foto: Facebook - Andreea Raicu
  1. Cum a reacționat Andreea Raicu privind investigația despre Cristian Andrei
  2. Cum descrie Andreea Raicu gravitatea situației

Andreea Raicu a reacționat tranșant privind investigația despre psihiatrul Cristian Andrei. Ancheta vizează modul în care acesta ar fi gestionat relațiile cu pacienții și respectarea limitelor etice din profesie.

Scandalul s-a amplificat rapid în spațiul public. Mulți consideră că instituțiile responsabile ar fi trebuit să intervină mult mai ferm.

PressOne a publicat o investigație amplă despre psihiatrul Cristian Andrei, dezvăluind ședințe neacreditate și practici ilegale prezentate drept terapie specializată. Mai multe paciente vulnerabile l-au acuzat de abuz sexual, amplificând semnificativ gravitatea situației și declanșând reacții puternice în spațiul public.

Cum a reacționat Andreea Raicu privind investigația despre Cristian Andrei

Andreea Raicu subliniază că investigația PressOne ridică o întrebare gravă despre absența verificărilor esențiale din partea instituțiilor competente.

„Am citit investigația PressOne despre Cristian Andrei și nu pot să nu mă întreb: unde sunt instituțiile care ar trebui să verifice aceste lucruri?Colegiul Psihologilor din România și orice alt organism de reglementare are datoria de a controla cine practică, cine apare în spațiul public cu titulaturi profesionale și ce formări are în realitate. Dacă oameni atât de vizibili, invitați constant în emisiuni și conferințe, pot lucra ani întregi fără drept de practică, atunci ce șanse are cineva obișnuit – care nu știe unde să caute, ce să întrebe, cum să verifice – să se asigure că actul terapeutic nu vine la pachet cu riscuri incalculabile?”, se arată în postarea vedetei.

În opinia ei, nu este vorba doar despre acțiunile unui singur om, ci despre un sistem întreg care „a închis ochii”.

Andreea Raicu consideră situația extrem de gravă, deoarece Cristian Andrei ar fi practicat fără formare acreditată și ar fi abuzat paciente vulnerabile. Ea subliniază că aceste femei au mers la el tocmai pentru a-și vindeca traumele și au ajuns să fie rănite. Este greu de acceptat faptul că el se prezenta ca sexolog și terapeut al traumelor sexuale, încălcând valori profesionale esențiale.

Cum descrie Andreea Raicu gravitatea situației

„E o imagine sinistră: cel care pretinde că vindecă rana e cel care o adâncește. Nu e doar impostură. E abuz. E cruzime. E ceva profund tulburător, aproape absurd în acest tip de nepăsare. În felul în care impostura devine o carieră, iar abuzul se ascunde în spatele carismei.
Iar reacția lui după apariția investigației e, poate, cel mai grăitor și profund tulburător simptom al nepăsării. Într-un live, în loc să-și asume ceva, să explice sau măcar să tacă, a spus următoarele lucruri despre pacientele care l-au acuzat de abuz: „s-au culcat cu mine pentru că așa au vrut ele”, „s-au culcat cu mine din interes, pentru că își doreau să devină psiholoage”, a mai transmis Andreea Raicu.
