Andreea Raicu a reacționat tranșant privind investigația despre psihiatrul Cristian Andrei. Ancheta vizează modul în care acesta ar fi gestionat relațiile cu pacienții și respectarea limitelor etice din profesie.
Scandalul s-a amplificat rapid în spațiul public. Mulți consideră că instituțiile responsabile ar fi trebuit să intervină mult mai ferm.
PressOne a publicat o investigație amplă despre psihiatrul Cristian Andrei, dezvăluind ședințe neacreditate și practici ilegale prezentate drept terapie specializată. Mai multe paciente vulnerabile l-au acuzat de abuz sexual, amplificând semnificativ gravitatea situației și declanșând reacții puternice în spațiul public.
Andreea Raicu subliniază că investigația PressOne ridică o întrebare gravă despre absența verificărilor esențiale din partea instituțiilor competente.
„Am citit investigația PressOne despre Cristian Andrei și nu pot să nu mă întreb: unde sunt instituțiile care ar trebui să verifice aceste lucruri?Colegiul Psihologilor din România și orice alt organism de reglementare are datoria de a controla cine practică, cine apare în spațiul public cu titulaturi profesionale și ce formări are în realitate. Dacă oameni atât de vizibili, invitați constant în emisiuni și conferințe, pot lucra ani întregi fără drept de practică, atunci ce șanse are cineva obișnuit – care nu știe unde să caute, ce să întrebe, cum să verifice – să se asigure că actul terapeutic nu vine la pachet cu riscuri incalculabile?”, se arată în postarea vedetei.
În opinia ei, nu este vorba doar despre acțiunile unui singur om, ci despre un sistem întreg care „a închis ochii”.