Acasa » Eveniment » Ce spun psihologii despre persoanele care păstrează obiecte inutile „pentru orice eventualitate”

Ce spun psihologii despre persoanele care păstrează obiecte inutile „pentru orice eventualitate”

19 dec. 2025, 23:35
Ce spun psihologii despre persoanele care păstrează obiecte inutile „pentru orice eventualitate”
Sursă foto: Freepik/ @wayhomestudio
Cuprins
  1. Ce spune despre o persoană faptul că alege să păstreze obiecte inutile
  2. Cum poți evita acumularea de pungi de plastic

Probabil cu toții cunoaștem o persoană care strânge obiecte aparent inutile în casă, sperând să le reutilizeze în viitor: borcane de sticlă goale, resturi de hârtie de împachetat și, bineînțeles, pungi de plastic.

Ce spune despre o persoană faptul că alege să păstreze obiecte inutile

Mulți oameni decid să păstreze pungile „pentru orice eventualitate” după fiecare achiziție, lucru care, în timp, ajunge să ocupe mult spațiu în dulapuri sau sertare. Deși poate părea un comportament banal la prima vedere, poate dezvălui mult mai multe despre o persoana decât am crede.

Una dintre cele mai comune trăsături ale persoanelor care își umplu casa cu obiecte inutile este că sunt foarte econome. Se tem să-și irosească bunurile personale și au nevoie să simtă că au controlul obiectelor pe care le dețin. În plus, poate fi și un indiciu al atașamentului emoțional față de obiecte; scăparea de ele le poate provoca chiar anxietate, relatează El Economista.

Pe de altă parte, acumularea de pungi de plastic poate reflecta o preocupare pentru ordine, păstrând aceste pungi pentru a avea mereu la îndemână obiecte practice. În alte cazuri, poate fi un semn al dezorganizării și „lenei”, că un om preferă să amâne organizarea sau reciclarea.

Cum poți evita acumularea de pungi de plastic

Experții în organizare recomandă respectarea unei serii de reguli de bază pentru a preveni acumularea unui număr mare de pungi de plastic acasă. Acest obicei nu doar că duce la ocuparea inutilă a unor spații de depozitare, dar poate crea un spațiu care, din punct de vedere vizual, pare dezordonat.

Printre aceste reguli se numără și stabilirea unui număr limită. Spre exemplu, persoanele care au această problemă și-ar putea propune să nu strângă mai mult de 10. O altă regulă presupune verificarea regulată a locului în care sunt depozitate pungile și reutilizarea lor ori de câte ori este posibil. De departe cel mai bun și eficient sfat este ca, întotdeauna când plecați la magazin, să vă luați propria pungă. Fie că este din plastic, pânză sau, de ce nu, rafie, o pungă la locul și momentul potrivit poate preveni achiziționarea a zeci de alte pungi ce vă vor umple inutil sertarele din locuință.

