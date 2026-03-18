Decizia procurorilor în crima de la Cenei: Doi minori trimiși în judecată, în timp ce ancheta pentru al treilea minor a fost clasată

Flavia Codreanu
18 mart. 2026, 19:41
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce acuzații aduce instanța pentru cei doi minori din cazul Mario
  2. Cum vor fi trași la răspundere părinții
  3. Ce impact a avut în comunitate fapta comisă

Cei doi minori din cazul Mario, în vârstă de 15 ani, au fost trimiși oficial în judecată pentru omor calificat și alte fapte deosebit de grave. Ancheta față de un al treilea adolescent, care nu împlinise 14 ani la momentul faptei, a fost clasată deoarece acesta nu poate răspunde penal.

Ce acuzații aduce instanța pentru cei doi minori din cazul Mario

Rechizitoriul întocmit de anchetatori descrie scene de o violență extremă, petrecute în seara zilei de 19 ianuarie 2026. Victima, tânărul Mario Berinde, a fost atrasă într-o capcană sub pretextul vizionării unui ATV, planul fiind pus la cale cu o lună înainte de către agresori. Odată ajuns la locul stabilit, Mario a fost atacat cu o toporișcă și un cuțit. Autorii au încercat ulterior să incendieze și să îngroape cadavrul în grădină pentru a șterge urmele.

„Descrierea din rechizitoriu arată clar filmul de groază petrecut și nivelul subuman la care niște «copii» au ales voluntar să acționeze”, se arată în declarația avocatului.

Cum vor fi trași la răspundere părinții

Pe lângă latura penală care îi vizează direct pe adolescenții de 15 ani, procesul are și o componentă civilă importantă. Părinții inculpaților au fost introduși în calitate de părți responsabile civilmente. Acest lucru presupune că aceștia ar putea fi obligați prin lege să plătească despăgubirile financiare stabilite de instanță pentru familia victimei.

„Amintesc că în acest proces sunt implicați și părinții celor doi copii minori de cincisprezece ani ce au fost trimiși în judecată, aceștia având calitatea de părți responsabile civilmente”, a subliniat avocatul Adrian Cuculis.

Ce impact a avut în comunitate fapta comisă

Crima de la Cenei a provocat un val de indignare și șoc în spațiul public, atât din cauza vârstei fragede a agresorilor, cât și a cruzimii cu care a fost executat planul. Anchetatorii au stabilit că, după comiterea omorului, autorii au apelat la un al treilea minor pentru a-i ajuta să ascundă dovezile, scrie Adevărul.

„Doi minori în vârstă de 15 ani vor fi judecați pentru omor calificat și alte fapte grave, în timp ce ancheta în cazul unui al treilea minor, sub 14 ani, a fost clasată”, se precizează în documentele oficiale ale dosarului.

