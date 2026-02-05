Iașul traversează un moment îngrijorător din punct de vedere demografic. În acest an, în maternitățile din oraș s-au născut aproximativ 6.000 de . Este cel mai mic număr înregistrat în ultimul secol.

De ce se nasc tot mai puțini copii în Iași

Datele recente arată un tablou tot mai sumbru. La Maternitatea „Cuza Vodă” au fost înregistrate 4.833 de nașteri, iar la Maternitatea „Elena Doamna” doar 1.167 copii au venit pe lume. Singura rază de optimism vine de la Maternitatea Arcadia Iași. Aici, numărul nașterilor a crescut cu 17% față de anul trecut. O analiză realizată de Ziarul de Iași confirmă tendința îngrijorătoare. În ultimii 11 ani, a scăzut constant.

Maria Stamatin, medic primar Pediatrie–Neonatologie și coordonator al Departamentului Mama și Copilul de la Arcadia, explică situația actuală. Dacă odinioară Moldova era recunoscută pentru familiile numeroase, cu 8–10 copii, lucrurile s-au schimbat radical. Astăzi, cuplurile ajung mult mai greu la decizia de a deveni părinți.

„Nu cred că lipsa de încredere în sistemul de sănătate este cauza, deoarece, în general, maternitățile din România, indiferent de nivelul lor, respectiv unu, doi sau trei, sunt bine organizate, dotate și funcționale. Prin urmare, nu există motive reale pentru o neîncredere în sistemul medical obstetrical și neonatologic din România. Consider că principalele cauze ale scăderii natalității sunt și exodul tinerilor către străinătate”, a transmis medicul.

De ce amână tinerii momentul în care devin părinți

Realitatea economică apasă tot mai greu asupra generației tinere, iar acest lucru se vede direct în statisticile natalității. Medicii spun că, fără salarii decente și perspective reale de muncă în România, planurile legate de familie sunt puse pe pauză.

Bogdan Doroftei, medic primar obstetrică-ginecologie la , avertizează asupra situației actuale. România traversează cea mai slabă perioadă din ultimii 100 de ani din punctul de vedere al nașterilor.

Chiar dacă rata fertilității este de aproximativ 1,8 copii per femeie, decizia de a concepe un copil aparține exclusiv tinerilor aflați acum la vârsta reproductivă. Aceștia sunt educați să își construiască mai întâi cariera și să obțină stabilitate financiară, alături de o locuință. Abia ulterior apare în plan întemeierea unei familii. Specialistul atrage însă atenția că această mentalitate este greșită.

„Vârsta optimă pentru obținerea unei sarcini este între 20 și 25 de ani, însă, în această perioadă, majoritatea cuplurilor se află la începutul vieții de cuplu și al carierei, ceea ce face dificilă asumarea responsabilității unui copil. În schimb, stabilitatea financiară și profesională este, de regulă, atinsă după vârsta de 35 de ani, moment în care fertilitatea femeii nu mai este la nivel optim”, a explicat medicul.