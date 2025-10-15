Un , Themistocles Protopsaltis, a vorbit despre cel mai rău lucru pe care îl poți face pentru gâtul și spatele tău. Specialistul a spus că poziția în care dormi este extrem de importantă. Iată despre ce este vorba!

Cel mai rău lucru pe care îl poți face

Medicul spune că cel mai rău lucru pe care îl poți face pentru spatele și gâtul tău este să adormi într-o poziție proastă. Acesta avertizează că este esențial să nu dormim pe o canapea sau pe un fotoliu. În acel moment, gâtul și spatele tind să fie într-o poziție care nu va ajuta la alinierea coloanei vertebrale.

În caz contrar, articulațiile și discurile coloanei vertebrale vor sta într-o poziție rotită sau strâmbă. Acest lucru va duce la un gât rigid sau la un spate care poate fi dureros sau inconfortabil, conform

Dacă a doua zi apar dureri de gât sau spate, medicul recomandă un duș cald, masarea mușchilor tensionați sau chiar antiinflamatoare fără prescripție medicală.

Cele mai bune poziții pentru somn

Coloana vertebrală, inclusiv gâtul și partea inferioară a spatelui, trebuie să fie într-o poziție aliniată natural, în formă de S, cu curbe echilibrate, spune specialistul.

Cele mai bune poziții de somn pentru coloana vertebrală sunt plate pe spate sau pe o parte. Somnul lateral, în special, poate reduce presiunea de pe partea din spate a gâtului.

Cei care dorm pe burtă sunt probabil cei care se plâng de probleme cu gâtul și spatele. Acest lucru se datorează faptului că gâtul lor este mai probabil să fie într-o poziție întoarsă, unde mușchii de pe o parte sunt mai implicați decât cealaltă. Acest lucru poate duce la spasme musculare și tensiune.

Persoanele care se trezesc dimineața cu dureri de gât, ar trebui să se gândească la o nouă poziție de somn, spune specialistul.