Cele mai bune filme cu vreme extremă – în caz că vă prinde furtuna în minivacanță și trebuie să stați în casă

Se anunță ploi și vreme instabilă, chiar furtuni în toată țara în minivacanța de Sfânta Maria. În cazul în care trebuie să vă adăpostiți și sunteți blocați câteva ore în case, dacă nu se ia curentul, iată câteva recomndări de filme cu vreme extremă, numai bune de văzut când tună și fulgeră afară.

All Is Lost (Totul e pierdut) 2013

În urma unei coliziuni cu o altă navă, un marinar veteran se trezește blocat în largul mării pe un vas care se scufundă rapid. Cu toate legăturile cu continentul tăiate, marinarul (interpretat de Robert Redford) trebuie să înfrunte o furtună violentă și să își folosească orice instinct de supraviețuire pentru a face față naturii și a găsi drumul înapoi spre un culoar de navigație. Redford este singurul membru al distribuției filmului.

Beasts of the Southern Wild (Bestii din sudul sălbatic) 2012

Într-o comunitate rurală, un tată dur – Wink (Dwight Henry) și tânăra sa fiică Hushpuppy (Quvenzhané Wallis) se pregătesc pentru sfârșitul lumii. Când Wink cedează în urma unei boli misterioase, echilibrul lumii naturale devine instabil, lăsând loc unor fenomene meteorologice extreme și apariției unor creaturi preistorice – așa că Hushpuppy își părăsește casa amenințată pentru a-și găsi mama. În 2013, Wallis, în vârstă de nouă ani, a devenit cea mai tânără persoană care a fost nominalizată la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

Crawl (Cârtița) 2019

În timp ce un uragan iminent amenință casa tatălui ei din Florida, încăpățânata Haley Keller (Kaya Scodelario) se înfruntă creșterea periculoasă a apelor în urma inundațiilor pentru a-l recupera. Dar când ajunge, nu numai că tatăl ei, Dave (Barry Pepper), este grav rănit, dar cei doi trebuie să se lupte pentru a ieși de acolo cu aligatorii care au înconjurat casa inundată.

The Day After Tomorrow (Ziua de apoi) 2004

Ca urmare directă a încălzirii globale, se declanșează o „super furtună” catastrofală, în ciuda avertismentelor grave ale climatologului Jack Hall (Dennis Quaid). Aceasta declanșează apoi cu un efect de domino dezastrele naturale în întreaga lume, iar Hall și echipa sa trebuie să călătorească pe jos din Philadelphia până la New York pentru a-și salva fiul, Sam (Jack Gyllenhaal). Filmul a stârnit unele controverse la momentul lansării pentru descrierea inexactă a dezastrelor climatice.

The Day the Earth Caught Fire (Ziua în care Pământul a luat foc) 1961

Doi jurnaliști și un reporter meteo descoperă că detonarea simultană a unor dispozitive nucleare din Statele Unite și Rusia a provocat modificarea orbitei Pământului. Când evenimente naturale catastrofale încep să afecteze planeta, se descoperă că Pământul se îndreaptă acum spre Soare și trebuie repus pe axa sa. Actorul Michael Caine apare într-un cameo necreditat, în rolul unui polițist, într-unul dintre primele sale roluri de cinema.

Do the Right Thing 1989

Este cea mai călduroasă zi a anului în Brooklyn, iar un cartier se luptă să învingă căldura. Dar când tensiunile cresc între locuitorii unui cartier majoritar de culoare și proprietarii pizzeriei italiene din zonă, conflictul ajunge la punctul de fierbere, iar tragedia lovește. Regizorul Spike Lee a vrut inițial ca Robert De Niro să joace rolul lui Sal, patronul pizzeriei, dar acesta a refuzat pentru că i s-a părut că rolul era prea asemănător cu personaje pe care le jucase deja.

Ice Storm (Furtuna de gheață) 1997

Pe parcursul weekend-ului de Ziua Recunoștinței din 1973, două familii din clasa superioară, aparent unite, încep încet-încet să se destrame. În timp ce relațiile devin tot mai tensionate și oamenii sunt pe cale să se departă, cea mai mare furtună de gheață a secolului amenință să-i lovească și ea. Furtuna din film se bazează pe o furtună de gheață reală, numită „Felix”, care a avut loc în perioada 16-17 decembrie 1973.

Magnolia (1999)

În decursul unei zile, nouă oameni care sunt, într-un fel sau altul, conectați unii cu alții, își văd traiectoria vieții modificată drastic. Poveștile suprapuse ale unor oameni precum un titan media pe moarte, bărbatul care îl îngrijește, un copil minune, un campion de emisiuni de jocuri de noroc și un celebru guru al autoajutorării se împletesc într-o singură narațiune și culminează cu un eveniment meteorologic bizar.

Melancholia (2011)

Copleșită de depresie în noaptea nunții, melancolica Justine (Kirsten Dunst) găsește alinare atunci când se descoperă că o planetă necunoscută numită Melancholia se îndreaptă spre Pământ. Împreună, Justine și sora ei, Claire (Charlotte Gainsbourg), fac față morții iminente în moduri diferite. Filmul este considerat a doua intrare în tripticul neoficial de filme al regizorului Lars von Trier, „Trilogia depresiei”, precedată de „Antichrist” din 2009 și urmată de „Nymphomaniac” din 2013.

Noah (Noe) 2014

În această repovestire a poveștii biblice din Cartea Genezei, Dumnezeu decide că omenirea trebuie să fie exterminată de pe fața pământului ca pedeapsă pentru natura ei păcătoasă. El alege un singur om, Noe (Russell Crowe), și îl însărcinează să construiască o arcă suficient de mare pentru a găzdui atât familia sa, cât și câte două exemplare din fiecare animal de pe pământ, pentru a-i proteja de un potop apocaliptic.

Only the brave (Doar cei curajoși) 2017

Inspirat dintr-o poveste adevărată, „Only the Brave” are în centru viața reală a celor de la Granite Mountain Hotshots, un grup de elită care luptă împotriva incendiilor din Prescott, Arizona. În timp ce luptau împotriva incendiului de la Yarnell Hill în iunie 2013, 19 dintre cei 20 de membri ai echipajului și-au pierdut viața luptând cu focul, iar filmul le este dedicat. Scenariul se bazează pe articolul din GQ intitulat „No Exit”, scris de Sean Flynn.

Perfect storm (Furtuna perfectă) 2000

Bazat pe cartea de non-ficțiune cu același nume a lui Sebastian Junger, „Furtuna perfectă” prezintă în detaliu povestea vasului de pescuit Andrea Gail, care a fost prins între trei fronturi meteorologice majore care s-au ciocnit de Halloween în 1991. În acest film, un echipaj de bărbați și femei curajoși trebuie să lupte pentru a supraviețui naturii pe oceanul Atlantic.

Aventura Poseidon 1972

În ajunul Anului Nou, un vas de pasageri care se îndreaptă spre Grecia din New York este întâmpinat de un val masiv care răstoarnă nava. Cu căpitanul navei mort, supraviețuitorii rămași trebuie să se unească și să evite o multitudine de obstacole diverse în încercarea disperată de a scăpa. Filmul din 1972 s-a bazat pe romanul cu același nume de Paul Gallico, iar o continuare, „Beyond the Poseidon Adventure”, a fost lansată în 1979.

Snowpiercer (2013)

În timpul celei de-a doua ere glaciare a Pământului, într-un viitor distopic, supraviețuitorii trăiesc la bordul unui tren care nu se mai termină, unde clasele sunt împărțite pe vagoane, iar cei mai săraci pasageri trebuie să se descurce singuri în spate. Unul dintre acești pasageri, Curtis Everett (Chris Evans), conduce o rebeliune a clasei inferioare pentru a prelua controlul asupra părții din față a trenului. Regizat de Bong Joon-ho, filmul a marcat debutul în limba engleză al regizorului sud-coreean.

Twister (1996)

În timp ce o serie de tornade puternice se îndreaptă spre Oklahoma, meteorologul de televiziune Bill (Bill Paxton) călătorește pentru a se întâlni cu soția sa meteorolog, Jo (Helen Hunt), pentru ca aceasta să semneze în sfârșit actele de divorț. În schimb, cei doi, împreună cu noua logodnică a lui Bill, Melissa (Jami Gertz), fac echipă cu grupul de vânători de furtuni al lui Jo pentru a desfășura un dispozitiv de cercetare revoluționar în timpul furtunii.

Waterworld (1995)

Într-un viitor distopic în urma topirii calotelor polare, oamenii rămași au încercat să se adapteze la viața pe Pământ, în timp ce unii dintre ei s-au ales cu… branhii. Unul dintre acești oameni mutanți, Marinarul (Kevin Costner), evadează dintr-o închisoare cu ajutorul barmaniței Helen (Jeanne Tripplehorn).