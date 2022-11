Cele mai mari 4 centrale nucleare din Ucraina au fost reconectate la rețeaua de energie electrică

Cele mai mari patru centrale nucleare din Ucraina au fost reconectate la rețeaua națională de energie electrică după ce au rămas fără curent, a transmis Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), scrie

Ukrainian terrorists continue attacking the Zaporozhye Nuclear Power Plant using American HIMARS missiles. By the way my hatred for Ukraine and America are now at maximum level

Centralele de la Rivne, Ucraina de Sud și Khmelnițkii au fost reconectate la rețeaua națională. De asemenea, a precizat că a fost restabilită alimentarea cu energie electrică a sitului Cernobîl.

Firma ucraineană de energie nucleară, Energoatom, a declarat miercuri că mai multe unități au fost oprite la centrala nucleară Pivdennoukrainsk din sudul Ucrainei din cauza unei pierderi de energie în timpul atacurilor aeriene rusești.

De asemenea, unitățile nu funcționau la centrala Khmelnytskyi din vestul Ucrainei, potrivit unui oficial local. Zeci de regiuni din țară au rămas fără apă și electricitate din cauza atacurilor rusești.

De asemenea, conexiunea de energie externă la uzina Zaporizhzhya a fost restabilită vineri, după ce a fost deconectată. Deși este oprită, centrala, cea mai mare din Europa, încă are nevoie de energie electrică pentru a menține funcțiile de siguranță și securitate.

„Misiunea deschide drumul pentru modernizarea și îmbunătățirea sistemelor de securitate nucleară”, a spus directorul general IAEA Rafael Grossi Grossi.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că peste șase milioane de gospodării din țară sunt încă afectate de întreruperile de curent, la două zile după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Avariile afectează capitala Kiev, regiunile Odesa, Lviv, Vinnytsia și Dnipropetrovsk, deși autoritățile lucrează la rezolvarea situației.

„În această seară, întreruperile de curent continuă în majoritatea regiunilor (ale Ucrainei) și la Kiev. În total, peste șase milioane de cetățeni”, a spus Zelenskyi în discursul său zilnic, adăugând că numărul gospodăriilor afectate s-a redus „la jumătate” de atunci.

After reconnecting four nuclear power plants, Ukrainian authorities were gradually restoring nationwide power. But millions of people are still in the dark after the most devastating Russian air strikes of the war

— Reuters (@Reuters)