Cele mai noi jocuri de tip slot, din 2021

Nu mai este un secret faptul că oamenii joacă jocuri de cazino din cele mai vechi timpuri. Este un mod de relaxare, distracție, socializare. Pentru unii poate fi un mod de viață, bazându-se pe câștigurile puse în joc.

De-a lungul timpului, ideea câștigurilor rapide a atras mulți adepți. Dar nu a fost întotdeauna așa. La început, a fost practicat de cei bogați din clasele superioare ale societății.

Ulterior, cazinourile au devenit accesibile tuturor. Cazinourile clasice și-au deschis porțile pentru toți cei care au dorit să trăiască experiența. Oricine a vrut să-și încerce norocul a fost invitat să facă acest lucru într-un cadru organizat și relaxant.

Toți proprietarii de cazinouri știu că sloturile sau „pecanele” sunt cele mai căutate. Un slot machine este un joc mecanic sau electronic. Este recunoscut în întreaga lume ca un slot machine. În România se numea simplu – „pecan”. Are practic trei sau mai multe roți cu imagini care se rotesc independent. Acest tip de dispozitiv este foarte popular în cazinourile clasice, dar și în mediul online, oferind 70% din veniturile lor.Jocurile de tip slot sunt individualiste, toată interacțiunea fiind între jucător și mașină.

Odată cu dezvoltarea internetului și tehnologiei de comunicare, online-ul a fost luat cu asalt de cazinourile online, iar slot machines se bucură de un real succes în mediul virtual.

Jocurile de tip slot machine sunt disponibile în majoritatea site-urilor cazinourilor online. Pot fi practicate pe sistemele de operare iOS si Android. Dezvoltatorii de astfel de jocuri folosite și integrează cele mai noi tehnologii de programare si design pentru a satisface preferințele jucatorilor, fiindu-le oferite diferite variante de joc.

Dacă nu se dorește instalarea acestora direct pe smartphone / laptop / tabletă, ele pot fi accesate direct din browser.

În 2021 au fost lansate numeroase astfel de jocuri, iar mai jos vă menționăm câteva dintre ele, poate cele mai noi din acest an.

Sloturile video sunt mai atractive și mai atrăgătoare prin sunete, imagini, misiuni de îndeplinit și fondurile de câștiguri. Dezvoltatori de jocuri, precum Quickspin, 4ThePlayer, Pragmatic sau EGT răspund provocărilor impuse de jucători, dar și de cazinourile online, lansând periodic nume noi.

Printre cele mai noi jocuri de tip slot machines, menționăm: Voyage of the Vikings; Satoshi’s Secret; Platinum Lightning; The Ninja; Book of Pyramids.

Voyage of the Vikings

Se poate spune că există un joc pentru toată lumea! Printre acestea se numără unul dintre cele mai populare și mai noi sloturi din 2021: Voyage of the Vikings. Voyage of the Vikings are 5 role și 15 linii de plată. Este compatibil cu sistemele și dispozitivele mobile. Puteți găsi multe bonusuri și rotiri. Tema este „Călătoria vikingilor”! Este într-adevăr o temă captivantă și la modă, vă recomandăm să o încercați la cazinoul online foarte popular din România – 888, este cu siguranță una dintre cele mai bune teme noi de sloturi online de pe piață.

Satoshi’s Secret

Satoshi’s Secret are 6 role și 3 rânduri. Există 20 de linii câștigătoare. Este un joc compatibil cu dispozitivile mobile. Nu lipsesc bonusurile și rundele gratuite de rotiri. Rata de câștig ar fi de 96%. Tema este ”Bitcoin / Satoshi”!

Platinum Lightning

Unul dintre cele mai așteptate jocuri din acest an – Platinum Lightning – este acum disponibil în cazinouri. Are 5 role și 3 rânduri. Există 25 de linii de câștiguri. Platinum Lightning este un joc compatibil cu dispozitivile mobile. Nu lipsesc bonusurile și rundele gratuite de rotiri. Rata de câștig ar fi de 96,29%. Tema este ”Grecia Antică”!

The Ninja

The Ninja este un joc cu tematică ”agenți secreți japonezi”. Ca specificații tehnice: 5 role și 3 rânduri. Există 20 de linii de câștiguri Rata de câștig este de 96.13%.

Book of Pyramids

Pentru fanii Egiptului Antic, jocul Book of Pyramids este ideal. Este compatibil cu dispozitivile mobile. Oferă bonus până la 33 de rotiri gratuite. Ca informație tehnică, jocul are 5 role și 3 rânduri, fiind și 9 linii de câștig. RTP-ul e setat la 97.13%

Concluzie

Experiențele dintre cazinourile online și offline diferă foarte mult când vine vorba de atmosferă și experiența ambientală, dar în același timp sunt asemănătoare când vine vorba câștiguri.

Cazinourile online vă oferă mult mai multe variante de jocuri de tip slot machines. Nu trebuie să stați la coadă pentru a vă bucura de jocul preferat. Plus că jocurile de tip slot machine sunt mult mai accesibile online, fără a fi obligați să pariați din prima tragere de ”click”.

Odată ce ați intrat pe site-ul unui cazinou online, primiți bonusuri de ”bun venit”, premii ce pot fi revendicate în anumite condiții, extrageri gratuite pentru a vă acomoda cu jocul. De asemenea, aveți numeroase metode pentru a alimenta contul de jucător.

Indiferent de modul în care joci, fii atent. Bucurați-vă de jocuri, relaxați-vă și pariați doar banii pe care sunteți dispuși să-i pierdeți. Faceți din această activitate o modalitate de relaxare, nu una tensionată în speranța unei îmbogățiri rapide. Toată experiența trebuie să fie plăcută, nu anxioasă. Doar așa vă puteți bucura cu adevărat de câștigarea marelui premiu.