Cele mai populare mezeluri, pline de aditivi. Un platou poate conţine peste 120 de E-uri

Ana Beatrice
23 oct. 2025, 22:26
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cât de periculoase sunt, în realitate, cele mai populare mezeluri
  2. Cât de mult ne pun în pericol sănătatea mezelurile din comerţ

Cele mai populare mezeluri ascund şi cei mai mulţi aditivi, transformând mesele zilnice în adevărate capcane pentru sănătate. Un simplu platou cu salam, şuncă şi mititei poate conţine peste 120 de E-uri. Nutriţioniştii avertizează că asocierea mai multor produse procesate la aceeaşi masă suprasolicită organismul şi favorizează apariţia bolilor. Pentru a limita riscurile, specialiştii recomandă consumul unui singur tip de mezel şi alegerea variantelor cât mai naturale.

Cât de periculoase sunt, în realitate, cele mai populare mezeluri

Multe preparate din carne au pe etichetă o listă lungă de ingrediente greu de pronunţat, plină de coduri şi substanţe chimice. „Dacă lista este foarte lungă, putem numi un laborator de chimie şi cu siuranţă nu recunoaştem acele ingrediente”, a declarat Marina Ivan, nutriţionist, potrivit observatornews.ro.

Un studiu Infocons arată că mezelurile preferate de români sunt şi cele mai pline de aditivi alimentari şi conservanţi artificiali. Cercetarea a analizat 20 de produse, inclusiv crenvurşti, salam de Sibiu, bacon, mici, parizer, şuncă şi cârnaţi de bere. Salamul de porc, parizerul, şunca de pui, salamul toast şi crenvurştii conţin până la 40 de aditivi alimentari fiecare.

„Un platou cu tot felul de cărnuri şi ăla ajunge pe la 100-120 de aditivi, cantitatea de sare şi de zahăr pentru o săptămână”, a declarat Sorin Mierlea, preşedinte Infocons, pentru sursa menționată. El subliniază că aceste combinaţii reprezintă un semnal de alarmă serios pentru sănătatea consumatorilor.

Cât de mult ne pun în pericol sănătatea mezelurile din comerţ

„Nu sunt sănătoase, nu mai ştii ce mai consumi. Au atâţia aditivi pe care nici măcar nu-i ştii”, spun tot mai mulţi români. Mulţi consumatori evită crenvurştii şi parizerul, considerându-le adevărate bombe pentru organism şi pentru echilibrul metabolic.

Mai mult, consumul acestor produse duce la acumularea kilogramelor, intensifică senzaţia de foame şi afectează echilibrul hormonal al corpului. Specialiştii susţin că prepararea termică a acestor alimente le face chiar mai dăunătoare, amplificând efectele substanţelor nocive.

„Aditivii periculoşi nu sunt neapărat cei pe care îi găsim pe etichetă. Ci mult mai periculoşi sunt cei pe care nu-i găsim. Aceia care anumiţi producători mai de puţină încredere nu-i etichetează. Avem anumiţi aditivi uneori care depăşesc limitele legate”, a mai declarat Alexandru Cîrîc, ICA.

