Cele mai sănătoase produse de post din comerț. Burgerii vegetali și înlocuitorii de carne din tofu, la coada clasamentului

Pentru credincioși, perioada aceasta este marcată de și implicit, de urmarea unei diete care să respecte restricțiile alimentare impuse. Cei mai mulți aleg să urmeze o dietă vegetariană, cu excepția perioadelor de dezlegare la pește. Specialiștii vin cu o recomandare de alimente de post, lipsite de aditivi sau alte chimicale, și extrem de benefice pentru organism.

Credincioșii care au decis să țină postul Paștelui au la dispoziție o gamă variată de . Deși postul variază și în funcție de tradițiile locale sau de recomandările bisericii, în majoritatea cazurilor, principiul este același: renunțarea la produsele de origine animală (carne, lactat și ouă). Cei care adoptă o dietă care să respecte aceste restricții alimentare, trebuie să acorde atenție adaptării regimului alimentar, astfel încât să fie echilibrat și sănătos.

Mazărea, soia și fasolea, aliatele unui organism sănătos

Pe lângă legumele de sezon, verdețuri, fructe, leguminoase și cereale, credincioșii pot opta pentru o multitudine de produse procesate din comerț. Din nefericire, cele mai multe produse de genul conțin aditivi, coloranți și alte substanțe care pot avea efecte nedorite pentru sănătatea consumatorilor.

În cadrul studiului ‘Proceedings of the National Academy of Scienc (PNAS)’, o echipă de cercetători din Marea Britanie a studiat 24 de alimente pe bază de plante și au analizat impactul lor asupra sănătății, potrivit .

Concluzia a fost că produsele vegetariene pe bază de mazăre sunt cele mai sănătoase, urmate de produsele preparate din soia și fasole. Cele mai periculoase produse procesate de post, dar și cele care conțin cele mai puține beneficii nutriționale sunt burgerii vegetali, înlocuitorii de carne din tofu și laptele vegetal.