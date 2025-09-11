B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Centrul Vechi al Bucureștiului, între farmec istoric și probleme de infrastructură. Ce spun turiștii străini despre experiența lor: „Nu arată foarte bine”

Centrul Vechi al Bucureștiului, între farmec istoric și probleme de infrastructură. Ce spun turiștii străini despre experiența lor: „Nu arată foarte bine”

Ana Beatrice
11 sept. 2025, 16:50
Centrul Vechi al Bucureștiului, între farmec istoric și probleme de infrastructură. Ce spun turiștii străini despre experiența lor: „Nu arată foarte bine”
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce atracții îi aduc pe turiști în Centrul Vechi
  2. Ce nemulțumiri au exprimat turiștii
  3. Cât de mare este problema infrastructurii
  4. Ce măsuri ia administrația Capitalei

Centrul istoric al Bucureștiului este una dintre cele mai vizitate zone ale Capitalei. Străzile pline de viață, cafenelele cochete, restaurantele elegante și monumentele istorice atrag anual mii de turiști dornici să descopere farmecul unic al acestui loc.

Din păcate, imaginea sa este umbrită de probleme de infrastructură, care afectează atât siguranța vizitatorilor, cât și aspectul general al zonei. De la bucăți lipsă de pavaj, până la clădiri cu risc seismic ridicat și pereți acoperiți de graffiti, Centrul Vechi ridică numeroase nemulțumiri, mai ales în rândul turiștilor străini.

Ce atracții îi aduc pe turiști în Centrul Vechi

În fiecare an, mii de vizitatori aleg să exploreze străzile Lipscani, Franceză sau Șelari, să admire arhitectura Bisericii Stavropoleos sau să treacă prin Pasajul Macca-Villacrosse. Atmosfera vibrantă, istoria și viața de noapte sunt principalele atuuri care fac din Centrul Vechi un punct de interes esențial pentru Capitală.

Ce nemulțumiri au exprimat turiștii

Dincolo de farmecul său, zona ridică și numeroase probleme practice. Un turist străin, intervievat de Știrile Pro TV, a atras atenția asupra stării precare a pavajului: „Nu arată foarte bine. Aleile ar trebui reparate. Da, este o problemă mare. Este un oraș vechi foarte frumos, dar sunt multe de făcut, știți prea bine.”

Un alt vizitator a vorbit despre excesul de graffiti și despre pericolul pe care îl reprezintă pavajul deteriorat: „E nevoie de renovări. Prea mult graffiti. Ar fi bine să se repare aleile, pentru că cineva o să își rupă piciorul când o să treacă pe aici.”

Cât de mare este problema infrastructurii

În prezent, bucăți de pavaj lipsesc în anumite zone, iar turiștii și localnicii trebuie să fie atenți pentru a nu se împiedica. În plus, clădirile vechi, unele dintre ele încadrate la risc seismic ridicat, ridică semne de întrebare serioase privind siguranța.

Pe lângă disconfortul vizual creat de graffiti și de aspectul neîngrijit al unor clădiri, aceste probleme pun în pericol atractivitatea turistică a Capitalei.

Ce măsuri ia administrația Capitalei

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunțat pe pagina sa de Facebook că se desfășoară lucrări de refacere a pavajului, nu doar în Centrul Vechi, ci și în alte zone importante ale Bucureștiului: „Am început lucrările pe Bulevardul Magheru. Granitul vechi nu îl aruncăm – îl păstrăm și îl refolosim acolo unde e nevoie, în alte zone ale orașului. În Centrul Istoric refacem pavajul din piatră cubică și suprafețele de granit. Și aici facem exact la fel: ce înlocuim merge mai departe, nimic nu se pierde. Așa modernizăm spațiile cele mai circulate, dar avem grijă și de buget, folosind din nou materialele bune.”

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cât de utile sunt, de fapt, purificatoarele de aer
Eveniment
Cât de utile sunt, de fapt, purificatoarele de aer
Când te poți întoarce la sport? Ghid pentru sportivii cu luxație de umăr
Eveniment
Când te poți întoarce la sport? Ghid pentru sportivii cu luxație de umăr
Newsweek: Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Eveniment
Newsweek: Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Fructele de vară pot fi murate? Descoperă combinațiile surprinzătoare care încântă papilele gustative
Eveniment
Fructele de vară pot fi murate? Descoperă combinațiile surprinzătoare care încântă papilele gustative
Cât costă în realitate sănătatea românilor. Dezvăluirile unui medic despre decontările CNAS pentru serviciile medicale
Eveniment
Cât costă în realitate sănătatea românilor. Dezvăluirile unui medic despre decontările CNAS pentru serviciile medicale
Maria Ghiorghiu, profeție cutremurătoare: „Trâmbița a șaptea va suna! Lumea nu știe ce urmează”
Eveniment
Maria Ghiorghiu, profeție cutremurătoare: „Trâmbița a șaptea va suna! Lumea nu știe ce urmează”
Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia este definitivă! Ce a decis Tribunalul Bucureşti în cazul său
Eveniment
Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia este definitivă! Ce a decis Tribunalul Bucureşti în cazul său
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și ce efecte putem resimți în primele zile după schimbare
Eveniment
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și ce efecte putem resimți în primele zile după schimbare
Testul de sânge ce revoluționează diagnosticarea bolii Alzheimer. Specialiștii sunt optimiști
Eveniment
Testul de sânge ce revoluționează diagnosticarea bolii Alzheimer. Specialiștii sunt optimiști
Ilie Bolojan, mesaj de comemorare la 24 de ani de la atentatele teroriste din New York: „11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment”
Eveniment
Ilie Bolojan, mesaj de comemorare la 24 de ani de la atentatele teroriste din New York: „11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment”
Ultima oră
18:11 - Ministrul Muncii: „Vom face un program, în favoarea tinerilor, pentru accesul la primul loc de muncă, în doi pași
18:11 - Ce spune Nicușor Dan despre lupta anticorupție și cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora ar ține partea magistraților: „Asta a fost discuția” (VIDEO)
18:05 - De la viralul „Ca o apă cristalină” la viața de azi: transformarea uluitoare a lui Cristi din Banat. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent (FOTO)
17:29 - Evoluție semnificativă pe piața auto. Românii dau năvală pe mașini electrificate, dar evită încă modelele 100% electrice
17:22 - Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat pe cine susține la Primăria Capitalei: “Evident că îmi doresc o continuitate” (VIDEO)
17:13 - Andreea Bălan, mărturisiri despre depresie. Cum privește artista „criza vârstei de 40 de ani”
17:09 - Cât de utile sunt, de fapt, purificatoarele de aer
17:05 - Când te poți întoarce la sport? Ghid pentru sportivii cu luxație de umăr
16:58 - Nicușor Dan, despre creșterea AUR în sondaje: „Arată că cei 40% dintre români sunt exasperați” (VIDEO)
16:42 - Nicușor Dan, despre situația economică: „Cel târziu la începutul anului 2027, România va începe o creștere pe care românii o vor vedea” / Ce spune președintele despre alegeri anticipate (VIDEO)