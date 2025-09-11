Centrul Vechi al Bucureștiului, între farmec istoric și probleme de infrastructură. Ce spun turiștii străini despre experiența lor: „Nu arată foarte bine”

Centrul istoric al Bucureștiului este una dintre cele mai vizitate zone ale Capitalei. Străzile pline de viață, cafenelele cochete, elegante și monumentele istorice atrag anual mii de turiști dornici să descopere farmecul unic al acestui loc.

Din păcate, imaginea sa este umbrită de probleme de infrastructură, care afectează atât siguranța vizitatorilor, cât și aspectul general al zonei. De la bucăți lipsă de pavaj, până la clădiri cu risc seismic ridicat și pereți acoperiți de graffiti, ridică numeroase nemulțumiri, mai ales în rândul turiștilor străini.

Ce atracții îi aduc pe turiști în Centrul Vechi

În fiecare an, mii de vizitatori aleg să exploreze străzile Lipscani, Franceză sau Șelari, să admire arhitectura Bisericii Stavropoleos sau să treacă prin Pasajul Macca-Villacrosse. Atmosfera vibrantă, istoria și viața de noapte sunt principalele atuuri care fac din Centrul Vechi un punct de interes esențial pentru Capitală.

Ce nemulțumiri au exprimat turiștii

Dincolo de farmecul său, zona ridică și numeroase probleme practice. Un turist străin, intervievat de , a atras atenția asupra stării precare a pavajului: „Nu arată foarte bine. Aleile ar trebui reparate. Da, este o problemă mare. Este un oraș vechi foarte frumos, dar sunt multe de făcut, știți prea bine.”

Un alt vizitator a vorbit despre excesul de graffiti și despre pericolul pe care îl reprezintă pavajul deteriorat: „E nevoie de renovări. Prea mult graffiti. Ar fi bine să se repare aleile, pentru că cineva o să își rupă piciorul când o să treacă pe aici.”

Cât de mare este problema infrastructurii

În prezent, bucăți de pavaj lipsesc în anumite zone, iar turiștii și localnicii trebuie să fie atenți pentru a nu se împiedica. În plus, clădirile vechi, unele dintre ele încadrate la risc seismic ridicat, ridică semne de întrebare serioase privind siguranța.

Pe lângă disconfortul vizual creat de graffiti și de aspectul neîngrijit al unor clădiri, aceste probleme pun în pericol .

Ce măsuri ia administrația Capitalei

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunțat pe că se desfășoară lucrări de refacere a pavajului, nu doar în Centrul Vechi, ci și în alte zone importante ale Bucureștiului: „Am început lucrările pe Bulevardul Magheru. Granitul vechi nu îl aruncăm – îl păstrăm și îl refolosim acolo unde e nevoie, în alte zone ale orașului. În Centrul Istoric refacem pavajul din piatră cubică și suprafețele de granit. Și aici facem exact la fel: ce înlocuim merge mai departe, nimic nu se pierde. Așa modernizăm spațiile cele mai circulate, dar avem grijă și de buget, folosind din nou materialele bune.”