B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Scandalurile din Centrul Vechi al Capitalei vor deveni istorie. Zona va fi supravegheată de camere cu recunoaștere facială

Scandalurile din Centrul Vechi al Capitalei vor deveni istorie. Zona va fi supravegheată de camere cu recunoaștere facială

B1.ro
22 aug. 2025, 23:54
Scandalurile din Centrul Vechi al Capitalei vor deveni istorie. Zona va fi supravegheată de camere cu recunoaștere facială
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Centrul Vechi al Bucureştiului este recunoscut pentru mai multe lucruri, printre care și scandalurile violente. Pentru a preveni astfel de evenimente, autoritățile au luat decizia să monteze în zonă mai multe camere de supraveghere performante. Dispozitivele nu doar că vor avea recunoaştere facială, dar vor fi capabile să detecteze inclusiv dacă cineva are asupra lui o armă. Astfel, poliţiştii locali ar trebui să intervenină mult mai rapid în cazul unui incident neplăcut.

Cuprins:

  1. Când urmează să fie montate noile camere
  2. Câte camere monitorizează în prezent Centrul Vechi

Când urmează să fie montate noile camere

În curând, fiecare piatră cubică din centrul istoric al Capitalei ar trebui să fie surprinsă de cel puțin o cameră. Începând cu anul viitor, Primăria va monta în zonă câteva mii de dispozitive performante. Autoritățile locale speră că astfel vor descuraja incidentele violente.

Centrul Vechi al Bucureștiului nu doarme niciodată. Mereu se vor auzi pași pe aleile înguste, străbătute de turiști și localnici deopotrivă. Într-un așa freamăt continuu, pare și imposibil să nu ia naștere vreo situație tensionată. Însă, multe dintre acestea nu se rezumă doar la discuții, ci ajung să degenereze în adevărate răfuieli.

„De la bătăi, împuscături si asa mai departe. S-au intamplat multe în Centrul Vechi. În cele mai multe cazuri politia este prezentă dar dacă nu sunt camere puse peste tot si nu se vede, clar poate rămâne şi cazul nerezolvat”, a spus Adrian Coleş, manager de restaurant, potrivit Observator News.

Câte camere monitorizează în prezent Centrul Vechi

În prezent, centrul istoric este supravegheat de 50 de camere. Suplimentarea lor cu unele mai performante ar trebui să se vadă și în rapiditatea cu care intervin polițiștii, atunci când este cazul.

„Putem avea detecţie pe o persoană căzută şi chiar pe urmăriti general care pot fi identificaţi atât după fizionomia feţei cat si din anumite gesturi, mers. Avem posibilitatea de a detecta cu aceste camere inteligente, o armă, să o detectăm din timp”, a declarat Eduard Stroe, şeful Poliţiei Locale Bucureşti.

„Indiferent câţi poliţişti locali am avea în stradă tot există zone descoperite. Ele ar trebui să acopere fiecare unghi mort”, a subliniat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

După ce vor fi montate în centru, municipalitatea are în plan să cumpere astfel de sisteme pentru tot oraşul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un român aflat pe lista Most Wanted a fost adus în țară, din Norvegia. Ce acuzații i se aduc
Eveniment
Un român aflat pe lista Most Wanted a fost adus în țară, din Norvegia. Ce acuzații i se aduc
Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”
Eveniment
Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”
Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic
Eveniment
Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic
Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
Eveniment
Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
Eveniment
Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
Combinația pepene-brânză, un pericol sau un aliat pentru sănătate. Ce spune Carmen Brumă despre gustarea preferată de români
Eveniment
Combinația pepene-brânză, un pericol sau un aliat pentru sănătate. Ce spune Carmen Brumă despre gustarea preferată de români
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Eveniment
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia
Eveniment
Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia
Durere imensă lângă sicriul copilei care s-a sinucis pe A1. De ce Georgiana nu poate fi înmormântată: „Suntem distruși”
Eveniment
Durere imensă lângă sicriul copilei care s-a sinucis pe A1. De ce Georgiana nu poate fi înmormântată: „Suntem distruși”
„Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova
Eveniment
„Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova
Ultima oră
23:55 - Facturi chiar și triplate la energie, după expirarea plafonării și creșterea TVA. Oamenii sunt exasperați: „Suma este mult mai mare!”
23:24 - Emily Burghelea, pusă la zid pentru ținutele din timpul sarcinii. Cum le-a răspuns vedeta celor care o critică
23:24 - Ministrul Economiei: Se dorește falimentarea unor companii de stat. Unii dintre șefii acestor companii nu vin pentru ăia 50.000 de lei, ci pentru combinații
23:04 - Un român aflat pe lista Most Wanted a fost adus în țară, din Norvegia. Ce acuzații i se aduc
22:41 - Ministrul Alexandru Rogobete: „Dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate, acesta se va colapsa în curând”
22:28 - Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”
22:11 - Cum se relaxează Ioana Tufaru pe litoral cu bani puțini: „În 5 zile, ieșim o dată la o terasă. Nu cumpărăm nimic”
21:59 - Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic
21:57 - Clienții unui magazin, ajutați de un scanner inteligent să își aleagă alimentele. Cum funcționează
21:35 - Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații