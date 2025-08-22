Centrul Vechi al Bucureştiului este recunoscut pentru mai multe lucruri, printre care și scandalurile violente. Pentru a preveni astfel de evenimente, autoritățile au luat decizia să monteze în zonă mai multe camere de supraveghere performante. Dispozitivele nu doar că vor avea recunoaştere facială, dar vor fi capabile să detecteze inclusiv dacă cineva are asupra lui o armă. Astfel, poliţiştii locali ar trebui să intervenină mult mai rapid în cazul unui incident neplăcut.

Cuprins:

Când urmează să fie montate noile camere Câte camere monitorizează în prezent Centrul Vechi

Când urmează să fie montate noile camere

În curând, fiecare piatră cubică din centrul istoric al Capitalei ar trebui să fie surprinsă de cel puțin o cameră. Începând cu anul viitor, Primăria va monta în zonă câteva mii de dispozitive performante. Autoritățile locale speră că astfel vor descuraja incidentele violente.

Centrul Vechi al Bucureștiului nu doarme niciodată. Mereu se vor auzi pași pe aleile înguste, străbătute de și localnici deopotrivă. Într-un așa freamăt continuu, pare și imposibil să nu ia naștere vreo situație tensionată. Însă, multe dintre acestea nu se rezumă doar la discuții, ci ajung să degenereze în adevărate răfuieli.

„De la bătăi, împuscături si asa mai departe. S-au intamplat multe în Centrul Vechi. În cele mai multe cazuri politia este prezentă dar dacă nu sunt camere puse peste tot si nu se vede, clar poate rămâne şi cazul nerezolvat”, a spus Adrian Coleş, manager de , potrivit .

Câte camere monitorizează în prezent Centrul Vechi

În prezent, centrul istoric este supravegheat de 50 de camere. Suplimentarea lor cu unele mai performante ar trebui să se vadă și în rapiditatea cu care intervin polițiștii, atunci când este cazul.

„Putem avea detecţie pe o persoană căzută şi chiar pe urmăriti general care pot fi identificaţi atât după fizionomia feţei cat si din anumite gesturi, mers. Avem posibilitatea de a detecta cu aceste camere inteligente, o armă, să o detectăm din timp”, a declarat Eduard Stroe, şeful Poliţiei Locale Bucureşti.

„Indiferent câţi poliţişti locali am avea în stradă tot există zone descoperite. Ele ar trebui să acopere fiecare unghi mort”, a subliniat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

După ce vor fi montate în centru, municipalitatea are în plan să cumpere astfel de sisteme pentru tot oraşul.