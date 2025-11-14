Re-popularea este un proiect al Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. Scopul inițiativei este readucerea cerbilor lopătari în zonele din care au dispărut. Urbanizarea, defrișările și braconajul au fost principalele motive ale dispariției lor.

Cum a revenit cerbul lopătar în pădurile din Iași

În , cerbul lopătar nu a mai fost întâlnit de aproape un secol, dispărând complet din zonă. În urmă cu un an au fost achiziționați 25 de cerbi lopătari din rezervații din România și Polonia, într-un efort de repopulare a zonei.

După o perioadă de un an petrecută în țarcul de aclimatizare, cerbii sunt pregătiți să revină în libertate. Între timp, au apărut și pui, astfel că numărul lor a crescut la 51 de exemplare ce vor ajunge în sălbăticie.

„Am amenajat țarcul ăsta de aclimatizare și deja avem 15 pui făcuți în țarc”, a transmis Marian Sebastian Florea, director AJVPS Iași, notează stirileprotv.ro.

De ce a dispărut cerbul lopătar din pădurile României

Cerbul lopătar, unul dintre cele mai elegante erbivore de la noi, a dispărut treptat din cauza unui cumul de factori. Schimbările climatice au afectat serios ecosistemele, iar urbanizarea a distrus o mare parte din habitatul său natural. La toate acestea s-au adăugat vânătoarea excesivă și braconajul, care au accelerat declinul speciei.

„Perioadele celor două războaie mondiale au generat un colaps demografic, extinderea agriculturii intensive, pierderea pădurilor de foioase au eliminat specia aceasta”, a precizat Mircea Lazăr, profesor Universitatea de Științele Vieții Iași.

Eforturi de repopulare s-au făcut și în alte zone ale țării. În Botoșani, acum 14 ani, au fost eliberați 60 de cerbi, iar populația s-a multiplicat până la aproximativ 200.

Astăzi, potrivit , România se poate lăuda cu aproape 8.000 de exemplare, semn că măsurile de conservare încep să dea rezultate.