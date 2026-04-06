Cetatea Sighișoara se confruntă cu probleme serioase, iar specialiștii avertizează că structura ar putea ceda dacă nu se intervine rapid. Autoritățile analizează soluții după ce un studiu recent a confirmat impactul traficului asupra zidurilor istorice.

De ce afectează traficul structura cetății

Un număr ridicat de vehicule care traversează zilnic Cetatea Sighișoara (patrimoniu ) generează vibrații constante, iar acestea slăbesc în timp rezistența zidurilor medievale. Drumul european 60, care trece foarte aproape de cetate, contribuie direct la această problemă.

„Există un studiu de trafic făcut cu ceva timp în urmă care a relevat că, în fiecare zi, în Sighișoara trec în medie 5.000 de vehicule. Acest drum, Europa 60, Drumul Național 13, într-o porțiune relativ mare a lui trece și pe lângă dealul pe care este construită Cetatea”, a declarat Bogdan Burghelea, city manager Sighișoara.

Specialiștii atrag atenția că trepidațiile repetate accelerează degradarea zidurilor, în special în zonele cele mai expuse circulației intense. În lipsa unor măsuri rapide, riscul unor prăbușiri parțiale crește semnificativ.

Unde sunt cele mai mari probleme structurale

Cele mai afectate porțiuni ale zidurilor se află pe latura situată la baza dealului, acolo unde traficul rutier este cel mai intens. Această expunere constantă la vibrații a dus la deteriorări vizibile și la apariția unor fisuri.

„Posibil că și în anii 80-90 intervenții greșite, cu beton, cu ciment, care au amplificat aceste fenomene.”, a mai spus Burghelea, potrivit stiripesurse.ro.

În plus, intervențiile anterioare considerate nepotrivite au agravat situația, contribuind la fragilizarea structurii în anumite puncte sensibile. Aceste lucrări au modificat comportamentul materialelor și au amplificat efectele vibrațiilor produse de trafic.

Ce soluții iau în calcul autoritățile

Autoritățile caută soluții rapide pentru protejarea cetății, iar una dintre principalele măsuri analizate vizează construirea unei variante ocolitoare. Proiectul ar urma să reducă semnificativ traficul greu din zona monumentului.

Noua șosea ar avea o lungime de peste 13 kilometri și ar devia fluxul de vehicule care tranzitează în prezent orașul. Pentru acest proiect, a emis deja autorizația de construcție.

Lucrările urmează să înceapă în perioada următoare, iar autoritățile speră că această investiție va diminua presiunea exercitată asupra zidurilor cetății.