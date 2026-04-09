Acasa » Eveniment » Vagon infestat cu ploșnițe retras de CFR Călători. Ruta pe care circula trenul (VIDEO)

Vagon infestat cu ploșnițe retras de CFR Călători. Ruta pe care circula trenul (VIDEO)

09 apr. 2026, 22:23
Vagon infestat cu ploșnițe retras de CFR Călători. Ruta pe care circula trenul (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook/ CFR Călători

CFR Călători a retras din circulație un vagon al trenului Regio 2029 Timișoara Nord – Arad după ce, marți, 7 aprilie 2026, un călător a filmat scaune infestate cu ploșnițe, potrivit declarațiilor companiei. Filmarea a fost făcută publică și trimisă către CFR Călători, iar compania anunță dezinsecții repetate și măsuri suplimentare.

Ce s-a întâmplat

Un călător al trenului personal Timișoara Nord – Arad a observat și a filmat ploșnițe care mișunau pe scaune, incidentul având loc marți, 7 aprilie. Filmarea a fost făcută publică și, potrivit Club Feroviar, a fost transmisă și către CFR Călători.

Vagonul în cauză face parte din compunerea trenului Regio 2029 (menționat în comunicat și ca R 2029) care circula pe ruta Timișoara Nord – Arad. Compania feroviară de stat califică incidentul drept unul izolat și a comunicat măsuri imediate pentru gestionarea situației.

Ce măsuri a luat CFR Călători

CFR Călători a retras din circulație vagonul în care a fost identificat incidentul și a anunțat aplicarea dezinsecțiilor repetate.

Comunicatul companiei include formularea directă: „În cazul de față, vagonul în care a fost identificat incidentul semnalat (din compunerea trenului R 2029 Timișoara Nord – Arad din 07.04.2026) a fost retras din circulație și s-a dispus aplicarea peste rând a procedurii de dezinsecție și deratizare de cel puțin 3 ori la interval de 2 zile.

Soluția specială de dezinsecție este aplicată în toate spațiile vagonului, nu doar pe scaune și podea, procedura urmând a fi reluată după câteva zile, timp de o lună de zile. În locul vagonului afectat a fost introdus în circulație alt material rulant”, a transmis CFR Călători, potrivit stirileprotv.ro.

CFR Călători plătește anual milioane de lei pentru salubrizarea vagoanelor, ramelor electrice și automotoarelor din stațiile mari. Compania afirmă că serviciile de salubrizare sunt contractate periodic, iar măsurile de dezinsecție şi deratizare anunțate în acest caz se înscriu în aceste practici curente.

