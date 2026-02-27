B1 Inregistrari!
CFR Călători pune în circulație un tren de pasageri nou. Rutele pe care vor circula

Adrian Teampău
27 feb. 2026, 14:56
CFR Călători pune în circulație un tren de pasageri nou. Rutele pe care vor circula
Trenuri Alstom puse în circulație de CFR Sursa foto: Alstom
Cuprins
  1. CFR Călători pune în circulație două trenuri noi
  2. CFR a pus în circulație zece rame Alstom

CFR Călători introduce în circulație un tren de pasageri nou, Alstom RE Coradia Stream, achiziționat prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

CFR Călători pune în circulație două trenuri noi

Compania de transport feroviar informează că începând de vineri, 27 februarie 2026, a fost introdusă în circulație o nouă ramă electrică Alstom RE Coradia Stream. CFR Călători precizează că este vorba despre material rulant modern, nou, preluat de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, astăzi, 26 februarie 2026, o echipă mixtă – formată din reprezentanți ai ARF, EGIS și ALSTOM – a efectuat recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream – TS12, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița”, a transmis ARF.

Noua ramă va fi repartizată pe ruta care conectează sudul și vestul ţării. între București Nord – Arad. Potrivit informațiilor furnizate de operatorul feroviar, vor fi formate, astfel, două trenuri InterRegio care vor circula pe traseul Bucureşti Nord – Craiova – Timişoara Nord – Arad şi retur. Programul trenurilor operate cu noua ramă electrică:

  • IR 16099București Nord (10:35) – Arad (23:20), din 27 februarie 2026
  • IR 16098 Arad (04:31) – București Nord (17:11), din 28 februarie 2026

Prin introducerea celor două trenuri de pasageri, compania și-a propus să contibuie la creşterea nivelului de confort şi siguranţă pe această linie importantă.

CFR a pus în circulație zece rame Alstom

CFR Călători a transmis că operarea ramelor Alstom Coradia face parte din programul de modernizare a serviciilor de transport feroviar. Scopul urmărit este de a creşte calitatea transportului feroviar de călători pe rutele principale din România. De asemenea, se dorește sporirea atractivităţii acestui tip de transport.

Până în prezent, CFR Călători a recepţionat de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) un număr de zece rame noi Alstom Coradia, din lotul de 12 alocat prin contractul CSP-L1.

Ramele deja introduse în exploatare asigură operarea a 14 trenuri pe ruta Bucureşti Nord – Constanţa şi retur. Alte șase trenuri au fost puse în circulație pe ruta Bucureşti Nord – Craiova şi retur. De asemenea, două trenuri asigură transportul pasagerilor pe ruta Bucureşti Nord – Deva, iar alte două circulă pe ruta București Nord – Arad și retur.

