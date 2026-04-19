CFR începe lucrări importante lângă București Nord. Cum se va desfășura traficul feroviar

Iulia Petcu
19 apr. 2026, 13:34
CFR începe lucrări importante lângă București Nord. Cum se va desfășura traficul feroviar
Sursa foto: Arhivă personală
Cuprins
  1. Când intră în vigoare restricțiile
  2. Ce spune CFR despre intervenții
  3. Cum se va desfășura traficul feroviar

Călătorii care folosesc trenurile din zona Capitalei trebuie să se pregătească pentru modificări importante de trafic. CFR anunță lucrări la infrastructura feroviară, iar circulația va avea limitări de viteză și reorganizări temporare.

Când intră în vigoare restricțiile

Măsurile se aplică în perioada 20 aprilie 2026, ora 8.00, până la 29 mai 2026, ora 19.00. Zona vizată este Magistrala 100 București-Videle, la intrarea și ieșirea din București.

Lucrările au loc între kilometrii 2+490 și 3+200, pe sectorul București Nord-Chitila. Intervențiile fac parte din programul „Quick Wins”, destinat eliminării restricțiilor de viteză și îmbunătățirii infrastructurii.

Ce spune CFR despre intervenții

Potrivit companiei, modernizarea urmărește creșterea siguranței și a performanței rețelei feroviare din această zonă intens circulată. CFR susține că șantierul va aduce condiții mai bune pentru circulație.

„Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. asigură că aceste lucrări au ca obiectiv creșterea siguranței și a performanței infrastructurii feroviare, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de circulație și la reducerea restricțiilor de viteză pe rețeaua administrată.”, se precizează într-un comunicat emis de CFR SA.

Reprezentanții companiei mai transmit că intervențiile vor fi urmărite permanent, iar evoluția lucrărilor va fi comunicată public.

Cum se va desfășura traficul feroviar

Pentru desfășurarea lucrărilor, circulația trenurilor va fi suspendată temporar pe firul I între București Nord și Bucureștii Noi. De asemenea, va fi închis provizoriu firul III între București Nord și Chitila. În aceste condiții, traficul se mută pe firul II între Bucureștii Noi și București Nord. Între București Nord și Chitila vor fi folosite firele I și II.

Mai multe trenuri de călători își vor modifica traseul sau schema de opriri. Unele garnituri vor opri în stații precum Pajura, Carpați, București Basarab h. sau Depoul București Triaj h, relatează Libertatea.

În prima etapă a lucrărilor, trenurile vor circula cu maximum 30 km/h pe segmentul București Nord-Chitila. Ulterior, viteza ar urma să crească la 50 km/h pe durata intervențiilor.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice din timp mersul trenurilor și actualizările oficiale. Anunțurile din stații și din trenuri pot deveni esențiale în această perioadă.

