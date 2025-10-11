CFR a anunțat că va fi suspendată pe ruta Bucureşti Nord – Aeroportul Henri Coandă, în perioada 14 – 17 octombrie, între orele 09.00-14.00. Măsura vine în contextul unor lucrări ce vor fi efectuate la calea ferată.

CFR suspendă trenurile spre aeroport

Pasagerii care intenționează să călătorească cu trenurile ce fac legătura între și terminalul Aeroportului Henri Coandă sunt sfătuiți să-și caute . Potrivit unui comunicat de presă al CFR, în perioada în perioada 14 – 17 octombrie 2025, intervalul orar 09:00 – 14:00, se vor desfășura lucrări de mentenanţă. Astfel circulația trenurilor va fi suspendată.

„Circulaţia trenurilor va fi temporar suspendată pe relaţia Bucureşti Nord – Pajura – Mogoşoaia – Terminal Aeroport Henri Coandă (T1), în perioada 14 – 17 octombrie 2025, intervalul orar 09:00 – 14:00, pentru desfăşurarea unor lucrări de mentenanţă”, a transmis Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA.

Potrivit sursei citate, reluarea circulaţiei să va face zilnic, după ora 14:00, când se vor încheia lucrările planificate.

„În perioada menţionată, personalul de specialitate al Sucursalei Regionale CF Bucureşti va executa lucrări de întreţinere tehnică şi revizii bianuale la electromecanismele de macaz şi schimbătoarele de cale, conform reglementărilor feroviare, pe linia de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1)”, se mai arată în comunicat.

Rute alternative de transport

În acest interval de timp, pasagerii care trebuie să ajungă la Aeroportul Otopeni vor putea folosi liniile de autobuz ale Societății de Transport București ( ). Astfel, pe durata intervențiilor, transportul alternativ al pasagerilor va fi asigurat pe linia expres 780, care va fi redeschisă în aceste zile.

Autobuzele STB vor circula, în perioada 14 – 17 octombrie 2025, în intervalul 08:30 – 15:00, cu plecări la fiecare 30 de minute de la terminalele „Gara Basarab” şi „Aeroport Henri Coandă”.

Lucrările de mentenanță și întreținere fac parte din programul periodic de mentenanţă desfăşurat de compania feroviară CFR S.A. pentru menţinerea infrastructurii feroviare în condiţii optime de funcţionare şi siguranţă a circulaţiei.