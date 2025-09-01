ChatGPT, estimări despre pensiile românilor. Ce sumă este necesară pentru o bătrânețe liniștită

Aplicația a calculat suma necesară unui român pentru a duce o viață liniștită în condițiile crizei actuale. Suma a fost stabilită în funcție de nevoile zilnice, dar și de cheltuielile ocazionate pentru îngrijirea sănătății.

Ce spune ChatGPT despre pensiile românilor

O suficientă pentru o viață liniștită, în cazul românilor, presupune o sumă care să acopere costurile cu facturile, medicamentele și traiul zilnic. Puțini sunt cei care, spre apusul vieții, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în Vest, se gândesc la o vacanță.

De regulă, când ești pensionar tipul de cheltuieli se schimbă. Este nevoie de mai mulți bani pentru îngrijirea sănătății și pentru ajutor în gospodărie, pentru munci pe care nu le mai poți face. Într-un oraș mare, precum București, Cluj sau Timișoara, costurile lunare sunt mai mari, comparativ cu cele dintr-un oraș mai mic unde viața este ceva mai ieftină.

Potrivit estimărilor aplicației ChatGPT, o persoană singură ar avea nevoie, pentru un trai decent, de o pensie medie de aproximativ 6.000–8.000 lei pe lună. Pentru autoritățile române, însă, un astfel de venit este de neconceput. Premierul Ilie Bolojan aprecia, când a impus CASS pentru pensionari, că un venit lunar de 3.000 de lei este mare.

Din cei 6.000, până la 8.000 de lei pensionarul și-ar putea achita utilitățile, întreținerea casei, telefon, internet și ar avea la dispoziție un buget pentru medicamente. În plus, i-ar mai rămâne ceva și pentru mici excursii sau socializare.

Ce venituri ar trebui să aibă un cuplu de pensionari

Când vorbim despre un cuplu de pensionari, vorbim de o sumă ceva mai mică deoarece anumire cheltuieli se împart. Pe de altă parte este nevoie de mai multă hrană, mai mulți bani pentru îngrijiri medicale sau pentru mici excursii. Acolo se adună de 10.000–12.000 lei pe lună pentru un trai cu adevărat liniștit.

Aceste sume ar permite un trai decent, familiilor pensionare, fără să fie nevoite să-și chivernisească fiecare bănuț sau să se restrângă de la anumire cheltuieli.

Problema este că pensiile de stat din România sunt foarte mici, iar cheltuielile foarte mari. Pentru cineva care a avut un salariu bun, o pensie de stat poate ajunge abia la 2.500–3.500 lei net. Insuficient pentru un trai fără griji. De aceea, aplicația propune investiții și economii suplimentare în perioada de activitate.

Care sunt concluziile ChatGPT

În concluzie, aplicația consideră că pentru a trăi fără griji la pensie, în România, trebuie să fii foarte bine organizat cât ești în activitate.

Cu o locuință proprie și un venit lunar total, pensia de stat plus diverse sume economisite, poți avea o viață decentă dacă reușești să obții un venit de 6.000–8.000 lei.

Pentru asta, capitalul necesar pentru a avea un trai decent este de 350.000 și 500.000 de euro care trebuie investiți.