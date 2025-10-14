B1 Inregistrari!
Chef Ștefan Popescu a spus secretul! Așa faci cel mai bun ostropel de pui cu mămăligă (VIDEO)

Alina Bădic
14 oct. 2025, 13:37
Cuprins
  1. Care sunt ingredientele pentru cel mai bun ostropel de pui
  2. Ce trucuri folosește chef Ștefan Popescu pentru un ostropel perfect

Cel mai bun ostropel de pui cu mămăligă nu este doar o mâncare tradițională, ci un gust autentic românesc. Chef Ștefan Popescu, unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari, a dezvăluit rețeta sa preferată într-un videoclip viral pe TikTok. Preparatul, inspirat din bucătăria bunicilor, include trucuri simple care transformă mâncarea într-o adevărată capodoperă culinară.

@chefstefanpopescu Nu știu cum e la voi, dar pentru mine zilele ploioase cer o mâncare caldă, de suflet. Astăzi am făcut un ostropel de pui, exact cum îl făcea bunica, cu mămăligă! La voi, cine face cel mai bun ostropel de pui? Scrieți-mi în comentarii 😁 #ostropeldepui #easyrecipe #food #retete #cooking ♬ A Day in My Life – Melodion

Care sunt ingredientele pentru cel mai bun ostropel de pui

Pentru a prepara cel mai bun ostropel de pui, ingredientele trebuie alese cu grijă și folosite în proporțiile potrivite.

Chef Popescu folosește 1 kg pui (pulpe sau ciocănele), 2 cepe medii tocate fin, 5–6 căței usturoi pisați și 400 g roșii în suc propriu. De asemenea, adaugă 2 linguri pastă de roșii, 50 ml ulei, 200 ml supă de pui, 1 lingură făină și 1 linguriță de zahăr. Se completează cu sare și piper după gust, o frunză de dafin și o legătură de pătrunjel verde tocat fin.

Ce trucuri folosește chef Ștefan Popescu pentru un ostropel perfect

Un secret important pentru ostropelul de pui este amestecarea făinii cu apă pentru un sos cremos. Chef Popescu recomandă și folosirea uleiului de floarea-soarelui, care dă mâncării o textură fină și un gust tradițional. Carnea se rumenește ușor la început, apoi se adaugă treptat ceapa, usturoiul, roșiile și supa de pui.

„Un alt secret de-al meu este să pui supă de pui sau supă de legume. Nu pune apă direct pentru că nu dă gustul ăla bun, ăsta îl face să fie gustul bun. Acum este momentul să punem ciocănele de pui în sos. Mamă, ce bine arată! Ostropelul este gata, și îi șade bine cu o mămăligă. Dar îi mai șade bine și cu un piure de cartofi, dar astăzi e ziua mămăligii”, a explicat acesta pe TikTok.

Rezultatul? Un preparat clasic românesc care cucerește prin gust, simplitate și autenticitate.

