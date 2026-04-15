Rețeta simplă de chiftele la cuptor cu cartofi și sos mediteranean ladolemono. Iată cum se prepară

15 apr. 2026, 10:01
Sursa foto: Freepik
Rețeta include 700 g carne tocată de vită, 4 cartofi tăiați cuburi şi un sos ladolemono preparat din 60 ml ulei de măsline extravirgin şi 30 ml suc proaspăt de lămâie.

Cum se prepară chiftelele

Pentru început, se înmoaie o felie de pâine mai veche sau prăjită în puțină apă, apoi se stoarce foarte bine. Într-un bol mare se adaugă 700 g carne tocată de vită (slabă), pâinea stoarsă, 1 ceapă galbenă rasă, 2 căței de usturoi tocați, 1 ou mare, 1/4 cană pătrunjel și/sau mentă proaspătă și toate condimentele: 1 linguriță oregano uscat, 1 lingură coriandru măcinat, 1 linguriță chimion, 1/2 linguriță nucșoară, sare și piper negru, scrie Click.

Compoziția se amestecă bine până devine omogenă și legată, apoi din amestec se formează chiftele de mărime medie, ușor rotunde sau aplatizate, după preferință. Acestea se lasă la odihnit aproximativ 10–15 minute pentru ca aromele să se combine mai bine.

Ce cantități și ingrediente sunt necesare

Pe lângă cele 700 g carne de vită și 1 felie pâine, lista completă a ingredientelor pentru chiftele cuprinde: ulei de măsline (cantitate pentru stropit și pentru cartofi), 1 ceapă galbenă rasă, 2 căței de usturoi tocați, 1 ou mare, 1/4 cană pătrunjel și/sau mentă proaspătă, 1 linguriță oregano uscat, 1 lingură coriandru măcinat, 1 linguriță chimion, 1/2 linguriță nucșoară, sare și piper negru. Pentru garnitură sunt prevăzuți 4 cartofi, tăiați cuburi și 1 ceapă roșie feliată.

Cartofii se așază într-o tavă, se adaugă ceapă roșie, ulei de măsline, sare și piper și se amestecă bine direct în tavă astfel încât să fie uniform acoperiți de condimente. Deasupra se așază chiftelele, iar tot preparatul se stropește cu puțin ulei de măsline pentru un plus de gust și frăgezime, potrivit declarațiilor din material.

Cum se prepară sosul ladolemono și cum se finalizează

Sosul ladolemono se prepară din 60 ml ulei de măsline extravirgin, 30 ml suc proaspăt de lămâie, 1 linguriță oregano uscat, 1/2 linguriță muștar (opțional), 1 cățel de usturoi (opțional, tocat fin), sare și piper. Se amestecă sucul proaspăt de lămâie cu sare, piper și, opțional, muștar și usturoi, apoi se adaugă treptat uleiul de măsline, amestecând continuu până când sosul devine ușor cremos și bine legat.

Tava se coace în cuptorul preîncălzit la 180–200°C timp de 40-45 de minute, iar la jumătatea timpului chiftelele se întorc pentru a se rumeni uniform pe toate părțile. La final, după ce tava este scoasă din cuptor, chiftelele și cartofii se stropeasc cu sosul ladolemono și se presară verdeață proaspătă. Pentru o crustă mai crocantă, chiftelele pot fi ușor prăjite înainte de coacere, însă varianta la cuptor rămâne mai ușoară și la fel de gustoasă.

