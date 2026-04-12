E anchetă în Reghin, după ce 14 monumente funerare din Cimitirul Evreiesc au fost răsturnate. Polițiștii fac cercetări pentru comiterea infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte.

Cimitirul Evreiesc din Reghin, vandalizat

Polițiștii din Reghin au fost sesizați duminică, în jurul orei 11:30, prin 112, că „mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc, din municipiul Reghin, ar fi fost răsturnate”. Polițiștii ajunși acolo au constatat că informațiile se confirmă.

Verificările au arătat că, „în noaptea de 11/12 aprilie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta cimitirului, unde ar fi dislocat, prin împingere, monumentele funerare aferente unui număr de 14 morminte”, transmite

Monumentele nu au fost distruse, arată primele verificări.

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Reghin, sub coordonarea unui procuror, continuă cercetările într-un dosar penal de profanare de cadavre sau morminte, pentru identificarea și tragerea la răspundere a vinovaților.