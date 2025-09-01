B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie electrică. Ce trebuie să facă Guvernul pentru a ieftini curentul

Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie electrică. Ce trebuie să facă Guvernul pentru a ieftini curentul

Adrian Teampău
01 sept. 2025, 10:51
Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie electrică. Ce trebuie să facă Guvernul pentru a ieftini curentul

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) propune guvernului un set de cinci măsuri care pot duce la reducerea tarifelor la energie electrică într-un timp foarte scurt. Facturile la electricitate s-au dublat de la 1 iulie, după eliminarea schemei de plafonare-compensare.

Cuprins:

  • Cum pot fi reduse facturile la energie electrică
  • Ce mai propune APCE pentru reducerea facturilor
  • Profiturile uriașe făcute din energie verde
  • Acuzații grave la adresa Transelectrica

Cum pot fi reduse facturile la energie electrică

Guvernul poate reduce facturile la energie electrică adoptând un set de reglementări care vizează locuinţele individuale şi blocurile de apartamente. Aceste măsuri pot fi aplicate imediat și vor produce efecte în maximum 12 luni, susțin reprezentanții ANPCE.

„Toate aceste soluţii necesită voinţă politică şi înţelegerea că este nevoie de acestea mai ales în această perioadă în care românii plătesc una dintre cele mai scumpe energii din Europa”, se arată într-un comunicat al ANPCE.

În primul rând, APCE propune legiferarea Comunităţilor de Energie cu termen de adoptare în următoarele trei luni. Aceste reglementări ar reduce valoarea facturilor într-un termen de 3 până la 12 luni. Asociația atrage atenția că România riscă sancțiuni din cauza lipsei unei legislații privind comunitățile de energie. Astfel de soluții, adoptate în alte state au dus la reducerea tarifelor cu 60%.

„România riscă sancţiuni europene pentru lipsa unei legislaţii privind comunităţile de energie – o soluţie care, în ţări precum Spania, a dus la scăderi de peste 60% ale facturilor pentru membrii acestor comunităţi. Astfel de structuri permit cetăţenilor să-şi gestioneze direct producţia, distribuţia şi stocarea de energie, obţinând independenţă faţă de furnizorii şi producătorii tradiţionali. În prezent, peste 4% dintre europeni fac parte dintr-o comunitate de energie, iar la nivelul Uniunii există deja aproape 10.000 de astfel de comunităţi”, scrie APCE.

Ce mai propune APCE pentru reducerea facturilor

O altă propunere are în vedere înființarea Prosumatorului de Condominiu, cu termen de adoptare în trei luni. Această măsură ar duce la reducerea facturilor în 3-12 luni. Printr-o astfel de reglementare, locuitorii din blocurile de apartamente ar putea deveni beneficiari direcţi de energie electrică solară, produsă pe terasele imobilelor. Fiecare apartament ar primi, lunar, contravaloarea energiei produse, proporţional cu cota-parte indiviză.

APCE susţine că România are un potenţial uriaş, de peste 4.000 MW instalaţi pe cele aproximativ 4.200 de hectare de acoperişuri de blocuri. Această resursă ar putea fi valorificată în beneficiul milioanelor de locatari.

Cea de-a treia măsură are în vedere înființarea unor mini-sisteme fotovoltaice de balcon/terasă. Reglementarea poate fi adoptată într-o lună, iar reducerea facturilor, cu 60%, s-ar vedea imediat.

„Mini-sistemele fotovoltaice pentru balcon sau terasă sunt kit-uri simple compuse din panouri solare şi micro-invertoare care se conectează direct la priză. Energia produsă este consumată instantaneu de aparatele electrice din locuinţă. În Germania, există deja peste un milion de astfel de sisteme instalate, care au dus la reduceri de peste 60% ale facturilor lunare. În România, legiferarea lor a fost blocată pe motive birocratice şi urbanistice. Eliminarea acestor bariere ar permite cetăţenilor să reducă imediat costurile la energie”, consideră asociaţia.

Profiturile uriașe făcute din energie verde

Cea de-a patra propunere a APCE vizează reglementarea marjei de furnizare pentru energia produsă de către prosumatori, cu termen de adoptare până în trei luni. Această măsură va reduce facturile imediat ce va fi pusă în aplicare. Energia verde produsă de prosumatori ar trebui să reducă facturile românilor, dat fiind că are costuri de producție aproape zero.

În 2025, se estimează un excedent de aproape 2 miliarde KWh de energie regenerabilă injectată în reţea. APCE solicită reglementarea clară prin lege a marjei de furnizare, astfel încât energia produsă de prosumatori să reducă efectiv facturile românilor.

„ANRE a lăsat la latitudinea furnizorilor stabilirea marjei de furnizare, ceea ce a permis să fie revândută consumatorilor la preţuri foarte mari. Furnizorii ajung în anumite cazuri să aibă o marjă de furnizare (profit) uriaşă de 880%”, precizează asociaţia în comunicat.

Acuzații grave la adresa Transelectrica

De asemenea, asociaţia propune reducerea anuală a tarifelor de transport pentru Transelectrica. O cantitate semnificativă de energie, reprezentând excedentul prosumatorilor, nu tranzitează reţelele Transelectrica spre a fi consumată.

„Cu toate acestea, transportatorul naţional a încasat peste 18 milioane de euro în anul 2024, iar pentru 2025 APCE estimează venituri de aproximativ 35 de milioane de euro. Întrucât acest serviciu nu a fost prestat, costurile aferente nu trebuie reflectate în facturile consumatorilor din România”, menţionează APCE în comunicat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mai multe plante uitate, cercetate în Vâlcea. Soiul care ajută la tratarea problemelor sistemului nervos
Eveniment
Mai multe plante uitate, cercetate în Vâlcea. Soiul care ajută la tratarea problemelor sistemului nervos
Accident grav pe DN1. Un șofer a murit, iar o femeie a fost rănită
Eveniment
Accident grav pe DN1. Un șofer a murit, iar o femeie a fost rănită
Explozii urmate de un incendiu devastator la o fabrică din Sebeș. Patru persoane sunt rănite. Focul a fost localizat.UPDATE
Eveniment
Explozii urmate de un incendiu devastator la o fabrică din Sebeș. Patru persoane sunt rănite. Focul a fost localizat.UPDATE
Nepalez, găsit inconștient pe marginea drumului, în Vaslui. Ce i-ar fi produs starea bărbatului
Eveniment
Nepalez, găsit inconștient pe marginea drumului, în Vaslui. Ce i-ar fi produs starea bărbatului
Tânăr din Iași, mort după ce a ieșit la plimbare cu bicicleta. În ce stare a fost găsit de echipajul medical
Eveniment
Tânăr din Iași, mort după ce a ieșit la plimbare cu bicicleta. În ce stare a fost găsit de echipajul medical
Stațiunea în care numărul turiștilor l-a depășit pe cel al localnicilor. Care sunt principalele atracții din zonă
Eveniment
Stațiunea în care numărul turiștilor l-a depășit pe cel al localnicilor. Care sunt principalele atracții din zonă
Nutriționiștii au explicat de ce ne trezim cu fața umflată de dimineață
Eveniment
Nutriționiștii au explicat de ce ne trezim cu fața umflată de dimineață
Prima zi de toamnă vine cu scumpiri pentru șoferi. Prețul rovinietei pentru autoturisme a crescut
Eveniment
Prima zi de toamnă vine cu scumpiri pentru șoferi. Prețul rovinietei pentru autoturisme a crescut
O femeie a născut la un festival. Ea nu știa că e însărcinată
Eveniment
O femeie a născut la un festival. Ea nu știa că e însărcinată
Rent a car în România: „preț afișat” vs. preț final – cum eviți taxele surpriză
Eveniment
Rent a car în România: „preț afișat” vs. preț final – cum eviți taxele surpriză
Ultima oră
11:12 - Mai multe plante uitate, cercetate în Vâlcea. Soiul care ajută la tratarea problemelor sistemului nervos
10:43 - Dinald Trump, reacție în urma unor zvonuri despre moartea sa: ”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”
10:36 - Accident grav pe DN1. Un șofer a murit, iar o femeie a fost rănită
10:23 - Explozii urmate de un incendiu devastator la o fabrică din Sebeș. Patru persoane sunt rănite. Focul a fost localizat.UPDATE
10:12 - FC Barcelona încurcată de echipa lui Andrei Rațiu. Românul a fost integralist
10:10 - Nepalez, găsit inconștient pe marginea drumului, în Vaslui. Ce i-ar fi produs starea bărbatului
10:07 - Cea mai bogată prinţesă a Europei s-a căsătorit la 28 de ani cu un manager de investiții (VIDEO)
10:05 - Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia
09:46 - Cristi Chivu, primul eșec pe banca lui Inter. Cum a reacționat tehnicianul român
09:43 - Ispita Cristina Scarlevschi, pusă la zid după ce s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu. „Mândră să pot trăi astfel de momente”