Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie electrică. Ce trebuie să facă Guvernul pentru a ieftini curentul

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) propune guvernului un set de cinci măsuri care pot duce la reducerea tarifelor la într-un timp foarte scurt. Facturile la electricitate s-au dublat de la 1 iulie, după eliminarea schemei de plafonare-compensare.

Cum pot fi reduse facturile la energie electrică

Guvernul poate reduce la energie electrică adoptând un set de care vizează locuinţele individuale şi blocurile de apartamente. Aceste măsuri pot fi aplicate imediat și vor produce efecte în maximum 12 luni, susțin reprezentanții ANPCE.

„Toate aceste soluţii necesită voinţă politică şi înţelegerea că este nevoie de acestea mai ales în această perioadă în care românii plătesc una dintre cele mai scumpe energii din Europa”, se arată într-un comunicat al ANPCE.

În primul rând, APCE propune legiferarea Comunităţilor de Energie cu termen de adoptare în următoarele trei luni. Aceste reglementări ar reduce valoarea facturilor într-un termen de 3 până la 12 luni. Asociația atrage atenția că România riscă sancțiuni din cauza lipsei unei legislații privind comunitățile de energie. Astfel de soluții, adoptate în alte state au dus la reducerea tarifelor cu 60%.

„România riscă sancţiuni europene pentru lipsa unei legislaţii privind comunităţile de energie – o soluţie care, în ţări precum Spania, a dus la scăderi de peste 60% ale facturilor pentru membrii acestor comunităţi. Astfel de structuri permit cetăţenilor să-şi gestioneze direct producţia, distribuţia şi stocarea de energie, obţinând independenţă faţă de furnizorii şi producătorii tradiţionali. În prezent, peste 4% dintre europeni fac parte dintr-o comunitate de energie, iar la nivelul Uniunii există deja aproape 10.000 de astfel de comunităţi”, scrie APCE.

Ce mai propune APCE pentru reducerea facturilor

O altă propunere are în vedere înființarea Prosumatorului de Condominiu, cu termen de adoptare în trei luni. Această măsură ar duce la reducerea facturilor în 3-12 luni. Printr-o astfel de reglementare, locuitorii din blocurile de apartamente ar putea deveni beneficiari direcţi de energie electrică solară, produsă pe terasele imobilelor. Fiecare apartament ar primi, lunar, contravaloarea energiei produse, proporţional cu cota-parte indiviză.

APCE susţine că România are un potenţial uriaş, de peste 4.000 MW instalaţi pe cele aproximativ 4.200 de hectare de acoperişuri de blocuri. Această resursă ar putea fi valorificată în beneficiul milioanelor de locatari.

Cea de-a treia măsură are în vedere înființarea unor mini-sisteme fotovoltaice de balcon/terasă. Reglementarea poate fi adoptată într-o lună, iar reducerea facturilor, cu 60%, s-ar vedea imediat.

„Mini-sistemele fotovoltaice pentru balcon sau terasă sunt kit-uri simple compuse din panouri solare şi micro-invertoare care se conectează direct la priză. Energia produsă este consumată instantaneu de aparatele electrice din locuinţă. În Germania, există deja peste un milion de astfel de sisteme instalate, care au dus la reduceri de peste 60% ale facturilor lunare. În România, legiferarea lor a fost blocată pe motive birocratice şi urbanistice. Eliminarea acestor bariere ar permite cetăţenilor să reducă imediat costurile la energie”, consideră asociaţia.

Profiturile uriașe făcute din energie verde

Cea de-a patra propunere a APCE vizează reglementarea marjei de furnizare pentru energia produsă de către prosumatori, cu termen de adoptare până în trei luni. Această măsură va reduce facturile imediat ce va fi pusă în aplicare. Energia verde produsă de prosumatori ar trebui să reducă facturile românilor, dat fiind că are costuri de producție aproape zero.

În 2025, se estimează un excedent de aproape 2 miliarde KWh de energie regenerabilă injectată în reţea. APCE solicită reglementarea clară prin lege a marjei de furnizare, astfel încât energia produsă de prosumatori să reducă efectiv facturile românilor.

„ANRE a lăsat la latitudinea furnizorilor stabilirea marjei de furnizare, ceea ce a permis să fie revândută consumatorilor la preţuri foarte mari. Furnizorii ajung în anumite cazuri să aibă o marjă de furnizare (profit) uriaşă de 880%”, precizează asociaţia în comunicat.

Acuzații grave la adresa Transelectrica

De asemenea, asociaţia propune reducerea anuală a tarifelor de transport pentru Transelectrica. O cantitate semnificativă de energie, reprezentând excedentul prosumatorilor, nu tranzitează reţelele Transelectrica spre a fi consumată.

„Cu toate acestea, transportatorul naţional a încasat peste 18 milioane de euro în anul 2024, iar pentru 2025 APCE estimează venituri de aproximativ 35 de milioane de euro. Întrucât acest serviciu nu a fost prestat, costurile aferente nu trebuie reflectate în facturile consumatorilor din România”, menţionează APCE în comunicat.