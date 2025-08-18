Cinci tineri din Bihor au fost reținuți de polițiști, după ce au furat peste 2.000 de litri de motorină de pe un șantier. Ei au fost puși în libertate între timp, dar sunt în continuare anchetați pentru furt calificat în formă continuată.

Cuprins

Cum au furat tinerii motorina

Ce s-a întâmplat cu paguba

Cum au furat tinerii motorina

În noaptea de 7 spre 8 august, hoţii au mers cu o autoutilitară pe șantierul de la marginea localităților Sfârnaș și Ciuhoi, au forțat sistemele de închidere a rezervoarelor utilajelor şi au furat aproximativ 800 de litri de motorină.

O noapte mai târziu, ei au furat alți 800 de litri de motorină, plus doi acumulatori auto și 20 de litri de ulei hidraulic.

Iar în noaptea de 13 spre 14 august, tinerii au revenit și au sustras 400 de litri de motorină și două baterii auto.

Ce s-a întâmplat cu paguba

Tinerii au vârste cuprinse între 19 și 28 de ani și sunt din comunele bihorene Tăuteu, Balc și Abram.

Ei au fost reținuți pe 14 august, iar acum sunt anchetaţi în libertate pentru furt calificat în formă continuată, informează

Paguba a fost estimată la circa 30.000 de lei, dar polițiștii au reușit să recupereze aproximativ 70% din prejudiciu.