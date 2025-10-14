Tânărul care a provocat accidentul din Sectorul 4, de pe Șoseaua Berceni, soldată cu moartea unei femei și rănirea gravă a fetiței ei de 2 ani, a fost reținut de polițiști.

”Conducătorul autovehiculului în vârstă de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală”, a transmis Brigada Rutieră, potrivit .

Șoferul din este cunoscut în cartier pentru pasiunea sa pentru mașini puternic modificate, pe care le tuna și le conducea cu viteză. După aceea, acesta se filma și punea clipurile pe TikTok.

Cum s-a produs accidentul din Sectorul 4

Incidentul s-a petrecut luni după-amiază, pe o trecere de pietoni de pe . Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum femeia traversa regulamentar. Ea se afla alături de fetița ei pe care o ducea în cărucior, când un tânăr a izbit-o în plin cu mașina sa. Impactul a fost atât de puternic, încât mama a murit pe loc. Copilul, din fericire, a supraviețuit și a fost transportat de urgență la spital.

Șoferul le-a declarat anchetatorilor că a încercat să evite „ceva apărut brusc în fața mașinii”, însă, n-a mai reușit să frâneze la timp:

„Am încercat să evit ceva, dar n-am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit mașina”, a declarat șoferul, potrivit Antena 3 CNN.

Un localnic a menționat că nu e prima dată când acesta provoacă accidente: „Tot el a mai avut un accident, același băiat, tot el e… tot așa”, a afirmat bărbatul.

Ce se știe despre starea fetiței rănite

La scurt timp după accident, mama zăcea inconștientă pe asfalt, iar telefonul ei suna. La capătul firului era fiul mai mare, un băiat de 10 ani. Un medic SMURD i-a răspuns și i-a explicat ce s-a întâmplat.

Fetița de 2 ani a fost transportată la , unde medicii au anunțat că micuța este conștientă și în stare stabilă.

Echipa medicală a diagnosticat-o cu:

traumatism cranian;

traumatism cervical;

fractură de femur drept;

contuzie toracoabdominală.

„Suntem alături de copil permanent și facem tot posibilul pentru a-i oferi cea mai bună îngrijire”, au transmis reprezentanții spitalului.

Copila este monitorizată continuu în secția UPU, iar familia acesteia a fost contactată de poliție pentru a fi alături de ea.