Cine este, cu adevărat, băiatul fără mâini căruia „Visuri la cheie”, de la Pro TV, i-a renovat casa

Echipa Visuri la Cheie a prezentat, miercuri, la Pro TV, povestea impresionantă a unui băiat fără mâini care, în ciuda dificultăților în fața cărora l-a pus viața, a reușit să meargă mai departe. Florin a suferit un accident care l-a lăsat fără mâini, iar astfel i-a schimbat întreaga viață.

Florin și-a pierdut brațele în urma unui accident. Inițial i-a fopst amputat un deget, apoi două, iar ulterior toată mână. Chiar și așa, bărbatul a reușit să demonstreze că absolut totul este posibil. A depășit momentul, a învățat să își folosească mâinile așa cum sunt ele în prezent și are două joburi.

Cine este cu adevărat Florin, băiatul fără mâini de la Visuri la cheie

Florin, în vârstă de 33 de ani, are o poveste de viață absolut impresionantă. Bărbatul a rămas fără mâini la vârsta de 12 ani, în urma unui accident. Inițial i-a fost amputat un deget, apoi două, iar la final mâna.

Băiatul s-a curent și ambele mâini au suferit arsuri grave. Medicii au încercat să le salveze, inițial au amputat două degete, dar ulterior a fost necesară amputarea mâinilor. De atunci, viața lui Florin s-a schimbat, însă nu a lăsat tragedia să îi umbrească fericirea pe care o putea trăi zilnic.

Mărturiile impresionante ale lui Florin, băiatul fără mâni de la Glovo

Bărbatul a învățat să își folosească mâinile așa cum au fost ele, după operație. A lucrat în numeroase locuri și a încercat să facă cât mai multe lucruri.

„Întâi mi-au amputat unu, două degete, apoi mâna și, după 2-3 luni, și cealaltă mână. Am trecut peste, m-am ridicat. Ușor, ușor am început să scriu, să fac tot. Acum, nimic nu mi se mai pare imposibil, am două joburi. Cu trecutul m-am împăcat. Fiecare om are un drum în viață – ăsta a fost drumul meu. Probabil dacă nu aveam acel accident, cine știe ce eram în ziua de azi”, le-a povestit Florin celor de la Pro TV.

Băiatul fără mâini de la Pro TV i-a impresionat pe Cristi Borcea și Mihai Bendeac

Tânărul fără mâini, de la Visuri la Cheie, a fost considerat băiatul adoptiv al lui Cristi Borcea, iar fostul patron de la Dinamo l-a ajutat în mai multe rânduri. Când soțul Valentinei Pelinel a fost încarcerat, iar florin a rămas fără ajutor, nu s-a plâns, ci s-a apucat să muncească.

Tânărul fără mâini la lucrat la Dinamo, la magazinul de suveniruri. Florin a fost și un membru activ al peluzei de la Dinamo, iar anul trecut lucra la Glovo, acolo unde l-a descoperit și Mihia Bendeac.

Acortul a fost profund impresionat de băiatul fără mâini care lucra la Glovo și a distribuit un mesaj în mediul online. Mihai Bendeac a dorit ca întreaga țară să îl felicite pentru curajul său și mai ales să îi mulțumească pentru ceea ce făcea.

„Ajutoare sociale ziceți? Ia uitați-vă aici. Vreau să distribuim asta până ajunge la băiatul din imagine. Vreau să-l felicităm cu toții și eventual să ne anunțe când și cum muncește, ca să comandam și noi. Mi-ar plăcea o discuție cu el”, a scria Mihai Bendeac la acel moment în mediul online.