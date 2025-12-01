B1 Inregistrari!
S-a aflat cine este femeia misterioasă cu pălărie galbenă și adidași, surprinsă în primul rând la parada de 1 Decembrie. A atras toate privirile cu ținuta sa (FOTO)

Ana Maria
01 dec. 2025, 14:11
Cuprins
  1. De ce a ales Iuliana Scântei o ținută atât de colorată
  2. Ce reacții a stârnit apariția judecătoarei cu pălărie galbenă
  3. Cum s-a văzut momentul în rândul presei

S-a aflat cine este doamna din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, care a atras atenția la Parada de 1 Decembrie. La ceremonia oficială de 1 Decembrie, desfășurată la Arcul de Triumf, printre uniformele militare și ținutele sobre ale oficialilor, o persoană a ieșit puternic în evidență.

Este vorba despre judecătoarea constituțională Iuliana Scântei. Apariția sa a devenit rapid subiect de comentarii, atât în rândul telespectatorilor, cât și în mediul online, unde stilul ei vestimentar a fost intens analizat.

pălărie galbenă b1tv.ro
Sursa foto: DCNEWS

De ce a ales Iuliana Scântei o ținută atât de colorată

Într-o zi marcată de frig și un cer mohorât, apariția colorată a Iulianei Scântei a reprezentat un contrast puternic. Judecătoarea CCR a ales o bluză galbenă, o tunică maro, alături de o pălărie galbenă de dimensiuni generoase și adidași maro, un mix cromatic care nu putea trece, așa, neobservat.

Pentru cei care o urmăresc în spațiul public, această alegere vestimentară nu a fost o surpriză totală, potrivit DCNews. Iuliana Scântei a fost văzută și cu alte ocazii cu outfituri mult mai viu colorate decât cele obișnuite la evenimente oficiale. Practic, ea pare să fi transformat stilul extravagant într-o marcă personală.

Ce reacții a stârnit apariția judecătoarei cu pălărie galbenă

Apariția ei de Ziua Națională a generat numeroase comentarii online, unele ironice, altele amuzate, însă toate confirmă același lucru: judecătoarea a fost una dintre cele mai vizibile prezențe ale zilei. Printre glumele care au circulat, au atras atenția două remarci devenite virale: „are și CCR scânteia ei” și întrebarea „Cine e doamna cu pălărie galbenă, sigur nu e Carmen”.

Cum s-a văzut momentul în rândul presei

Presa a surprins contrastul evident dintre sobrietatea momentului și tenta explozivă de culoare pe care Scântei a introdus-o în cadru.

Judecătoarea Iuliana Scântei, fost senator PNL și, ulterior, numită judecător la Curtea Constituțională, s-a remarcat de-a lungul timpului prin pozițiile publice ferme și prin stilul vestimentar neobișnuit. Prezența sa la evenimente oficiale a generat frecvent discuții și reacții în mediul online și nu numai.

