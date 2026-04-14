Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează

În ultimele săptămâni, zeci de panouri publicitare apărute în București au stârnit controverse puternice. Mesajele lor, aparent „pro-naștere naturală”, transmit idei alarmiste despre operația de cezariană – fără să fie semnate de vreo instituție medicală sau organizație recunoscută. O investigație realizată de scoate la iveală cine se află în spatele campaniei și ce ideologie promovează de fapt.

Mesajele de pe panouri: între îngrijorare și dezinformare

Panourile includ afirmații precum:

„cezariana scoate din funcțiune procesul natural al nașterii”

„lipsa contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”

„nașterea naturală este esențială pentru sănătatea copilului”

„cezariana afectează dezvoltarea copilului”

„corpul femeii este făcut să nască natural”

Aceste sunt prezentate ca „mit sau realitate”, dar nu sunt susținute de dovezi științifice și nu citează surse medicale.

Deși unele afirmații ating o problemă reală — faptul că România are o rată foarte mare a cezarienelor — specialiștii spun că mesajele sunt scoase din context și pot induce în eroare.

Practic, în forma lor actuală, panourile nu par făcute ca să informeze, ci ca să lase o urmă – o neliniște vagă, un gând care te roade după ce ai trecut pe lângă ele. Nu spun lucruri complet absurde la prima vedere. Tocmai asta e problema: spun aproape adevăruri, împinse suficient de departe încât să devină altceva.

Teoria conspirației de la baza campaniei

Snoop a aflat că organizația care a plătit aceste panouri se numește Fundația Corporate Transparency, are sediul în București și a mai fost implicată, în trecut, în campanii asemănătoare.

Pe , într-o postare din 17 noiembrie 2025, denumită „CEZARIANA – Război hibrid – rasa albă devine rasa hibridă”, reprezentanții fundației înșiră conspirații împotriva nașterii prin cezariană.

Toate pleacă de la ideea că se dorește „distrugerea rasei albe prin oprirea natalității”, în spatele teoriei fiind „trustul bancar tibetan”.

E vorba de o altă conspirație promovată de Corporate Transparency.

Atunci, fundația a amplasat „panouri publicitare costisitoare” în apropierea unor ambasade, prin care îl eticheta pe Dalai Lama, liderul spiritual al budismului tibetan, conducătorul sistemului bancar mondial.

„La o naștere normală se transmite de la mamă la fiică zestrea genetică a contracțiilor si dilatația vaginului în vederea ieșirii fătului”, se afirmă în articol, asemănător cu mesajul „prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”, aflat pe panourile publicitare.

„China finanțează cezariana în secret (prin medicație) pentru dispariția rasei albe”, e un alt fragment din articol. Mai mult, site-ul etichetează așa-zisa campanie a Chinei drept un „Război Genetic”.

Ei denumesc copiii născuți prin cezariană „copii hibrizi”.

Mai mult, reprezentanții fundației cer ca nicio femeie să nu mai folosească „tampoane și absorbante din comerț, fabricate de Companiile Multinaționale” și nicio femeie să nu mai fie operată prin cezariană la cerere.

În articol nu este citată vreo sursă științifică sau medicală pentru vreuna dintre afirmații.

Cine e în spatele fundației

Fundația Corporate Transparency are doi oameni în organizație: Radu Cătălin Grădinaru și Florin Ghencea, conform Public Record.

Primul este asistent în brokeraj și ospătar, absolvent de educație fizică și sport. Soția sa, Magdalena Grădinaru, era directoare în ANAF. Al doilea s-a făcut cunoscut drept crainic la meciurile echipei FCSB.

Conform datelor financiare preluate de portalul , fundația avea doi angajați în 2024, venituri de 1,28 milioane de lei și cheltuise, în acel an, 888.999 lei.

Snoop l-a contactat, mai întâi, pe Florin Ghencea.

„Da, știu că au făcut ceva pe tema asta, dar amănunte să vă spun – nu știu”, declară acesta, care spune, despre relația cu organizația, că „am mai vorbit cu ei, dar așa, foarte rar”.

Contactat și el de Snoop, Radu Cătălin Grădinaru a răspuns întâi evaziv:

„De unde știți că Fundația Corporate (a comandat panourile, n.r.)?”.

Apoi, a recunoscut că e în spatele campaniei și a spus că „vom ieși cu un comunicat în cel mai scurt timp posibil, cu toate răspunsurile, că am văzut că s-a creat o întreagă nebunie în presă și pe rețelele sociale, apoi putem sta de vorbă”.