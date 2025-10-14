B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ciorbă de porc sau de vită? Mihaela Bilic dă verdictul final și explică de ce una e clar mai bună

Ciorbă de porc sau de vită? Mihaela Bilic dă verdictul final și explică de ce una e clar mai bună

Ana Beatrice
14 oct. 2025, 09:00
Ciorbă de porc sau de vită? Mihaela Bilic dă verdictul final și explică de ce una e clar mai bună
Sursa Foto: Captură Video/ YT- savurosTV
Cuprins
  1. Ce recomandă Mihaela Bilic: ciorbă de porc sau de vită?
  2. De ce este recomandată ciorba acrită cu borș sau zeamă de varză
  3. Ce beneficii are ciorba pentru organism

Ciorbele sunt printre cele mai iubite preparate de români, indiferent de ingredientele folosite. Întrebarea zilei a fost simplă: ciorbă de porc sau de vită? Nutriționistul Mihaela Bilic a oferit un răspuns tranșant, explicând care este alegerea mai sănătoasă. Ea spune clar că ciorba de porc este mai potrivită din mai multe motive.

Ce recomandă Mihaela Bilic: ciorbă de porc sau de vită?

Potrivit medicului nutriționist, ciorba de porc este mai gustoasă și se gătește mai repede. Carnea de porc este fragedă, iar dacă se folosește piept cu os, aduce colagen benefic organismului. Mihaela Bilic explică faptul că grăsimea de porc are mai puțini acizi grași saturați.

În plus, aceasta are un impact mai mic asupra colesterolului și trigliceridelor. De aceea, răspunsul la întrebarea „ciorbă de porc sau de vită” este clar: de porc.

De ce este recomandată ciorba acrită cu borș sau zeamă de varză

Mihaela Bilic recomandă folosirea borșului sau a zeamei de varză pentru acrire. Acestea aduc un aport natural de probiotice benefice digestiei. Ambele sunt obținute prin procesul de lacto-fermentație, la fel ca varza murată. Varza murată conține trilioane de bacterii bune pentru imunitate. De asemenea, ea a precizat că alimentele fermentate sunt mai eficiente decât suplimentele probiotice.

Ce beneficii are ciorba pentru organism

Ciorba este un preparat complet și echilibrat, care oferă hidratare, nutrienți esențiali și o senzație plăcută de confort termic. Datorită conținutului ridicat de apă, legume și carne, ciorba ajută digestia și menține echilibrul nutrițional al organismului.

Nutriționista Mihaela Bilic afirmă că „ciorba slăbește, hrănește și încălzește”, subliniind valoarea ei pentru o alimentație sănătoasă zilnică. Poate fi consumată la orice masă a zilei, oferind sațietate, energie și sprijin pentru controlul natural al greutății corporale. De asemenea, prin combinația sa de lichide, fibre și proteine ușoare, ciorba susține metabolismul și contribuie la buna funcționare a organismului.

