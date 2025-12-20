B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei se confruntă cu o criză financiară majoră: „În acest moment, datoriile sunt de peste 2,1 miliarde de lei”

Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei se confruntă cu o criză financiară majoră: „În acest moment, datoriile sunt de peste 2,1 miliarde de lei”

Ana Beatrice
20 dec. 2025, 18:30
Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei se confruntă cu o criză financiară majoră: „În acest moment, datoriile sunt de peste 2,1 miliarde de lei”
Sursa Foto: Facebook - Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Cât de gravă este situația financiară a Capitalei
  2. Ce măsuri sunt pregătite pentru stabilizarea situației

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Bucureștiul se confruntă cu o criză financiară majoră, cu datorii ce depășesc 2,1 miliarde de lei. Mai mult, deficitul estimat pentru anul 2026 se ridică la aproximativ 3,5 miliarde de lei.

Dacă nu vor fi făcute rapid modificări legislative privind finanțarea municipalității, situația devine critică. Edilul avertizează că Primăria riscă să își blocheze activitatea în cursul anului viitor.

Cât de gravă este situația financiară a Capitalei

Ciprian Ciucu spune că Bucureștiul se confruntă cu o problemă financiară structurală extrem de serioasă.

„O spun din capul locului: domnul Președinte (pe atunci Primar General) Nicușor Dan a avut și are dreptate! Bucureștiul are o gravă problemă stucturală de finanțare.

În acest moment, datoriile (și nu am luat în calcul luna decembrie a anului 2025) sunt de peste 2,1 MILIARDE de Lei!

Necesarul de finanțare calculat pentru 2026, pentru a plăti datoriile scadente și pentru funcționarea PMB și a instituțiilor subordonate, este de cca. 8,5 miliarde de lei.

Dacă vom primi ca până acum, raportat la bugetul anului curent, doar 50% din cotele guvernamentale, vom avea un buget de cca. 5,1 miliarde de lei.

Pe scurt, în anul 2026, dacă nu facem ceva rapid (schimbări în legea bugetului), ne vor lipsi cca. 3,5 miliarde de lei. Suma este fa-bu-loa-să! Nu vreau să închid primăria la jumătatea anului!”, se arată în postarea sa de pe Facebook.

Ce măsuri sunt pregătite pentru stabilizarea situației

Ciprian Ciucu anunță un plan în mai multe etape pentru a redresa finanțele Capitalei. Pe termen scurt, va solicita o întâlnire de urgență cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Scopul este găsirea unor soluții rapide care să permită plata salariilor și a subvențiilor încă din luna ianuarie. Totodată, edilul vrea să discute majorarea cotelor de venituri care revin Primăriei Capitalei.

Pe termen mediu, acesta promite restructurarea aparatului administrativ al Primăriei Capitalei. De asemenea, vor fi închise administrațiile și companiile considerate neperformante. Totodată, atribuțiile dintre PMB și sectoare vor fi reașezate, în acord cu referendumul inițiat de Nicușor Dan.

În paralel, își propune creșterea veniturilor prin valorificarea parcărilor și a spațiilor imobiliare. Pe termen lung, obiectivul este stabilirea unui buget solid, care să permită Primăriei Capitalei să planifice și să implementeze politici de dezvoltare locală fără riscul unui nou blocaj financiar.

Tags:
Citește și...
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Eveniment
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
Eveniment
Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
Eveniment
Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
Eveniment
Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari
Eveniment
Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari
Medicii trag un semnal de alarmă! La ce trebuie să fie atenți românii pentru ca masa de Crăciun să nu se termine la spital
Eveniment
Medicii trag un semnal de alarmă! La ce trebuie să fie atenți românii pentru ca masa de Crăciun să nu se termine la spital
Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini despre problemele din justiție”. Când vor avea loc discuțiile cu angajații sistemului judiciar
Eveniment
Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini despre problemele din justiție”. Când vor avea loc discuțiile cu angajații sistemului judiciar
Cum a contribuit fostul ministru al Apărării, Gabriel Oprea, la reconcilierea revoluționarilor cu Armata Română: „Am considerat că este de datoria mea”
Eveniment
Cum a contribuit fostul ministru al Apărării, Gabriel Oprea, la reconcilierea revoluționarilor cu Armata Română: „Am considerat că este de datoria mea”
Recorder reacționează după interviul de la Realitatea TV a șefei Curții de Apel București: „Apare la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care o conduce”
Eveniment
Recorder reacționează după interviul de la Realitatea TV a șefei Curții de Apel București: „Apare la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care o conduce”
Un spital din țară introduce taxa de „horoscop”. Cât vor trebui să plătească oamenii pentru un document care le atestă ora nașterii
Eveniment
Un spital din țară introduce taxa de „horoscop”. Cât vor trebui să plătească oamenii pentru un document care le atestă ora nașterii
Ultima oră
20:38 - Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
19:56 - Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
19:37 - Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
19:02 - Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
18:06 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 21 – 27 decembrie. Schimbări profunde, lecții karmice și revelații importante pentru fiecare zodie
17:30 - Aris Eram, student la o facultate prestigioasă din Spania. În ce domeniu a ales să se specializeze tânărul
16:15 - Marea finală Vocea României 2025 a adus emoții uriașe un nou record pentru Tudor Chirilă. Alessia Pop a câștigat marele trofeu
16:02 - Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari
15:25 - Ce studii are, de fapt, Aris Eram? Tânărul a fost exmatriculat de la liceu: „Zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe”
14:57 - Medicii trag un semnal de alarmă! La ce trebuie să fie atenți românii pentru ca masa de Crăciun să nu se termine la spital