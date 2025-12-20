Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Bucureștiul se confruntă cu o criză financiară majoră, cu datorii ce depășesc 2,1 miliarde de lei. Mai mult, deficitul estimat pentru anul 2026 se ridică la aproximativ 3,5 miliarde de lei.

Dacă nu vor fi făcute rapid modificări legislative privind finanțarea municipalității, situația devine critică. avertizează că Primăria riscă să își blocheze activitatea în cursul anului viitor.

Cât de gravă este situația financiară a Capitalei

Ciprian Ciucu spune că Bucureștiul se confruntă cu o problemă financiară structurală extrem de serioasă.

„O spun din capul locului: domnul Președinte (pe atunci Primar General) Nicușor Dan a avut și are dreptate! Bucureștiul are o gravă problemă stucturală de finanțare.

În acest moment, datoriile (și nu am luat în calcul luna decembrie a anului 2025) sunt de peste 2,1 MILIARDE de Lei!

Necesarul de finanțare calculat pentru 2026, pentru a plăti datoriile scadente și pentru funcționarea PMB și a instituțiilor subordonate, este de cca. 8,5 miliarde de lei.

Dacă vom primi ca până acum, raportat la bugetul anului curent, doar 50% din cotele guvernamentale, vom avea un buget de cca. 5,1 miliarde de lei.

Pe scurt, în anul 2026, dacă nu facem ceva rapid (schimbări în legea bugetului), ne vor lipsi cca. 3,5 miliarde de lei. Suma este fa-bu-loa-să! Nu vreau să închid primăria la jumătatea anului!”, se arată în postarea sa de pe .

Ce măsuri sunt pregătite pentru stabilizarea situației

Ciprian Ciucu anunță un plan în mai multe etape pentru a redresa finanțele Capitalei. Pe termen scurt, va solicita o întâlnire de urgență cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Scopul este găsirea unor soluții rapide care să permită plata salariilor și a subvențiilor încă din luna ianuarie. Totodată, edilul vrea să discute majorarea cotelor de venituri care revin Primăriei Capitalei.

Pe termen mediu, acesta promite restructurarea aparatului administrativ al Primăriei Capitalei. De asemenea, vor fi închise administrațiile și companiile considerate neperformante. Totodată, atribuțiile dintre PMB și sectoare vor fi reașezate, în acord cu referendumul inițiat de Nicușor Dan.

În paralel, își propune creșterea veniturilor prin valorificarea parcărilor și a spațiilor imobiliare. Pe termen lung, obiectivul este stabilirea unui buget solid, care să permită Primăriei Capitalei să planifice și să implementeze politici de dezvoltare locală fără riscul unui nou blocaj financiar.