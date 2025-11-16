Primarul Sectorului 6, Ciprian , a menționat că a discutat cu oficiali europeni despre rolul administrației locale în atragerea investițiilor și fondurilor europene. El a subliniat nevoia unor proiecte sustenabile pentru .

De ce are nevoie Capitala

Ciprian Ciucu consideră că orașul trebuie să atragă investiții și colaborări solide pentru a se dezvolta.

„Bucureștiul are nevoie de dezvoltare, de investiții serioase, de parteneri importanți”, a scris el, pe pagina personală de Facebook.

Discuții cu oficiali europeni

Ciprian Ciucu a discutat cu Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa al Germaniei, despre cum administrațiile locale pot sprijini atragerea de fonduri europene.

„Despre rolul administrației locale în atragerea investițiilor și a fondurilor europene, am discutat cu Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa al Germaniei. M-a vizitat la Primăria Sectorului 6 și îi mulțumesc!”, a spus acesta.

Reprezentarea Bucureștiului în Europa

Primarul a mai precizat că, în toți acești ani, a fost singurul edil din Capitală care a reprezentat Bucureștiul în discuții europene.

„De altfel, sunt singurul primar din București care a reprezentat Capitala României în Europa, în toți acești ani”, a spus Ciucu.

Topul „Orașele viitorului”

Bucureștiul se află pe locul 9 în clasamentul „Orașele viitorului”, realizat de fDi Intelligence. Raportul analizează orașele europene în funcție de costul vieții, capitalul uman, conectivitate, stil de viață și potențial economic.

În acest an, primele trei poziții sunt ocupate de Londra, Dublin și Varșovia, iar Bucureștiul devansează orașe precum Stockholm.

„În raportul realizat de fDi Intelligence, top 10 „Orașele viitorului”, orașul nostru se află pe 9. Experții au analizat costul vieții, capitalul uman, conectivitatea, stilul de viață, potențialul economic și de business. În clasamentul din acest an, primele trei poziții sunt ocupate de Londra, Dublin și Varșovia. Însă Bucureștiul a devansat Stockholm. Dar nu este suficient!”, a mai precizat Ciucu.