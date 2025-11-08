B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ciprian Ciucu, despre transformarea Drumului Osiei: „Era plin de noroaie și gropi” (VIDEO)

Ana Beatrice
08 nov. 2025, 18:39
Sursa Foto: Facebook - Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Ce a declarat Ciprian Ciucu despre Drumul Osiei
  2. Ce spun localnicii despre schimbarea majoră a zonei

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a postat pe Facebook un video despre modernizarea Drumului Osiei. El a prezentat imagini cu strada reabilitată, care până recent era plină de noroi și gropi.

Candidatul PNL la funcția de primar general a spus că lucrările s-au încheiat în vară. Drumul a fost finalizat astfel încât să fie gata la începutul anului școlar.

Ce a declarat Ciprian Ciucu despre Drumul Osiei

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, a prezentat în clipul publicat pe pagina sa de Facebook rezultatul lucrărilor.

„Ne aflăm pe Drumul Osiei. Aici, în urmă cu un an, era un drum plin de noroaie și de gropi, oamenii veneau cu cizme de cauciuc. Am făcut acest drum peste vară, tocmai ca să fie gata până la începerea școlii și să decongestionăm zona”, a declarat edilul.

De asemenea, în descrierea videoclipului, acesta a adăugat: „Cred că e cazul să demontăm un mit, nu ne-am ocupat doar de spațiile verzi, ne-am ocupat și de infrastructură. Sute de străzi din cartierele Militari și Drumul Taberei au fost nu doar reabilitate, ci și resistematizate.”

Ce spun localnicii despre schimbarea majoră a zonei

Localnicii spun că zona s-a schimbat complet după lucrări. În trecut, strada era greu accesibilă și devenise periculoasă pentru pietoni.

„Nici pe arătură nu mergeam cum mergeam aici.”

„Era periculos, nu se putea merge pe jos, nu aveai cum, nu aveai pe unde să mergi”

„Locuiesc de foarte mult timp în zonă, era oribil, ceva îngrozitor”, au povestit unele persoane.

