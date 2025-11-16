Candidatul la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, va susține luni, 17 noiembrie, o conferință de presă, începând cu ora 11:00.

Evenimentul, transmis pe pagina de Facebook

Evenimentul va avea loc la Commons Unirii, situat pe strada Halelor nr. 5, și va fi transmis în direct pe pagina de Facebook a PNL, permițând astfel cetățenilor să urmărească declarațiile primarului în timp real.

„Luni, 17 noiembrie, începând ora cu 11, Ciprian Ciucu va susține o conferință de presă. Conferința va fi transmisă LIVE pe pagina de Facebook a PNL. (Locație: Commons Unirii, str. Halelor nr. 5)”, se arată într-un comunicat de presă.

Planurile lui Ciucu pentru București

Ciucu a vorbit despre planurile pe care le are pentru București în următorii ani. El crede că că primele rezultate vizibile vor apărea în 2-3 ani.

„Și pentru a pune Bucureștiul cu adevărat la punct, ai nevoie de planificare pe o perioadă mai lungă de timp. Sunt proiecte extrem de grele. Un proces profund de transformare are nevoie de timp. Și mai mult de 10 ani, deja nu mă mai văd în politică, pentru că atunci cred că îmi voi fi făcut datoria și nu cred că o să fiu interesat să candidez la Președinția României, cel puțin așa gândesc acum. Dar, 10 ani este o perioadă lungă de timp”, a declarat el, la B1TV.

„Știu că pare mult. Oamenii sunt obișnuiti să li spună în 2 ani sau în 3 ani am rezolvat ceva. Am o viziune pentru 2-3 ani, în care va fi mult mai curățenie, mult mai ordine, mobilierul stradal va arăta mai bine, orașul va arăta mai bine. Dar proiectele semnificative de regenerare urbană, acestea iau timp, pentru că ai nevoie să vii cu lucrări. Ai nevoie să faci licitații, studii de fezabilitate, proiectare. Acestea iau timp”, a adăugat.

„Lucrurile bune se fac în timp. Și pot să vin cu niște rezultate, așa cum am avut și în Sectorul 6, scalate la nivelul Bucureștiului, undeva în primii patru ani. Atât mi-a luat ca să ajung la aceste rezultate în Sectorul 6. Dar cu adevărat, ca să continui să pui și administrativ, dar și bugetar orașul la punct, ai nevoie de un orizont și de o viziune de 10 ani.”, a mai explicat Ciucu.