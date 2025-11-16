B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ciprian Ciucu va susține o conferință de presă luni, transmisă live pe Facebook

Ciprian Ciucu va susține o conferință de presă luni, transmisă live pe Facebook

B1.ro
16 nov. 2025, 15:46
Ciprian Ciucu va susține o conferință de presă luni, transmisă live pe Facebook
Sursa Foto: Facebook - Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Evenimentul, transmis pe pagina de Facebook
  2. Planurile lui Ciucu pentru București

Candidatul la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, va susține luni, 17 noiembrie, o conferință de presă, începând cu ora 11:00.

Evenimentul, transmis pe pagina de Facebook

Evenimentul va avea loc la Commons Unirii, situat pe strada Halelor nr. 5, și va fi transmis în direct pe pagina de Facebook a PNL, permițând astfel cetățenilor să urmărească declarațiile primarului în timp real.

„Luni, 17 noiembrie, începând ora cu 11, Ciprian Ciucu va susține o conferință de presă. Conferința va fi transmisă LIVE pe pagina de Facebook a PNL. (Locație: Commons Unirii, str. Halelor nr. 5)”, se arată într-un comunicat de presă.

Planurile lui Ciucu pentru București

Ciucu a vorbit despre planurile pe care le are pentru București în următorii ani. El crede că că primele rezultate vizibile vor apărea în 2-3 ani.

„Și pentru a pune Bucureștiul cu adevărat la punct, ai nevoie de planificare pe o perioadă mai lungă de timp. Sunt proiecte extrem de grele. Un proces profund de transformare are nevoie de timp. Și mai mult de 10 ani, deja nu mă mai văd în politică, pentru că atunci cred că îmi voi fi făcut datoria și nu cred că o să fiu interesat să candidez la Președinția României, cel puțin așa gândesc acum. Dar, 10 ani este o perioadă lungă de timp”, a declarat el, la B1TV.

„Știu că pare mult. Oamenii sunt obișnuiti să li spună în 2 ani sau în 3 ani am rezolvat ceva. Am o viziune pentru 2-3 ani, în care va fi mult mai curățenie, mult mai ordine, mobilierul stradal va arăta mai bine, orașul va arăta mai bine. Dar proiectele semnificative de regenerare urbană, acestea iau timp, pentru că ai nevoie să vii cu lucrări. Ai nevoie să faci licitații, studii de fezabilitate, proiectare. Acestea iau timp”, a adăugat.

„Lucrurile bune se fac în timp. Și pot să vin cu niște rezultate, așa cum am avut și în Sectorul 6, scalate la nivelul Bucureștiului, undeva în primii patru ani. Atât mi-a luat ca să ajung la aceste rezultate în Sectorul 6. Dar cu adevărat, ca să continui să pui și administrativ, dar și bugetar orașul la punct, ai nevoie de un orizont și de o viziune de 10 ani.”, a mai explicat Ciucu.

Tags:
Citește și...
Pensionarii speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției ar putea rămâne fără locuințe de serviciu. Unde s-a blocat proiectul de lege
Eveniment
Pensionarii speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției ar putea rămâne fără locuințe de serviciu. Unde s-a blocat proiectul de lege
Un polițist de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împușcat în cap
Eveniment
Un polițist de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împușcat în cap
Cătălin Drulă și consilierii USR au început demersurile pentru Parcul Uranus
Eveniment
Cătălin Drulă și consilierii USR au început demersurile pentru Parcul Uranus
Ministrul german, discutii despre Bucuresti cu primarul Ciprian Ciucu
Eveniment
Ministrul german, discutii despre Bucuresti cu primarul Ciprian Ciucu
Tragedie în Galați: o adolescentă de 17 ani a fost găsită strangulată. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Tragedie în Galați: o adolescentă de 17 ani a fost găsită strangulată. Iată ce s-a întâmplat
Ludovic Orban despre USR: „Abuzează efectiv de imaginea lui Nicușor Dan”
Eveniment
Ludovic Orban despre USR: „Abuzează efectiv de imaginea lui Nicușor Dan”
Ministrul Sănătății: „Cred că ne-am învârtit ani de zile într-un cerc vicios”/ „Nu achiziționam echipamente de înaltă performanță, pentru că nu aveam medici”
Eveniment
Ministrul Sănătății: „Cred că ne-am învârtit ani de zile într-un cerc vicios”/ „Nu achiziționam echipamente de înaltă performanță, pentru că nu aveam medici”
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul are nevoie de dezvoltare, de investiții serioase, de parteneri importanți”
Eveniment
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul are nevoie de dezvoltare, de investiții serioase, de parteneri importanți”
Poliția Română a anunțat că a reținut peste 600 de permise de conducere, într-o singură zi
Eveniment
Poliția Română a anunțat că a reținut peste 600 de permise de conducere, într-o singură zi
Cătălin Drulă a discutat cu locuitorii din Rahova despre problemele din cartier: „E mai rău ca în Congo”
Eveniment
Cătălin Drulă a discutat cu locuitorii din Rahova despre problemele din cartier: „E mai rău ca în Congo”
Ultima oră
17:29 - Cerșetorii români terorizează un cartier din Munchen. „E cu adevărat îngrozitor”
16:56 - Pensionarii speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției ar putea rămâne fără locuințe de serviciu. Unde s-a blocat proiectul de lege
16:22 - Un polițist de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împușcat în cap
15:58 - Cătălin Drulă și consilierii USR au început demersurile pentru Parcul Uranus
15:15 - Jorge: „Pentru mine era o teroare”. Ce a învățat de la părinții lui
Catalin Drula
14:57 - Ministrul german, discutii despre Bucuresti cu primarul Ciprian Ciucu
14:43 - Tragedie în Galați: o adolescentă de 17 ani a fost găsită strangulată. Iată ce s-a întâmplat
14:02 - Ludovic Orban despre USR: „Abuzează efectiv de imaginea lui Nicușor Dan”
13:57 - Ministrul Sănătății: „Cred că ne-am învârtit ani de zile într-un cerc vicios”/ „Nu achiziționam echipamente de înaltă performanță, pentru că nu aveam medici”
13:32 - Ciprian Ciucu: „Bucureștiul are nevoie de dezvoltare, de investiții serioase, de parteneri importanți”