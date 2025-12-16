Ministerul Afacerilor Externe a transmis o informare importantă pentru cetățenii români care călătoresc în Bulgaria în perioada sărbătorilor de iarnă. Anunțul vizează reluarea circulației rutiere în ambele sensuri pe Podul Prieteniei Ruse–Giurgiu, pe durata suspendării temporare a lucrărilor.

Ce modificări anunță autoritățile bulgare

informează că, în intervalul 18 decembrie, ora 08:00 – 8 ianuarie 2026, ora 08:00, circulația va fi permisă pe ambele sensuri de mers. Decizia autorităților bulgare vizează toate categoriile de vehicule și se aplică pe tronsonul aflat în prezent în reparații. Măsura este temporară și are ca scop facilitarea unui trafic fluent și sigur în contextul intensificării deplasărilor specifice perioadei sărbătorilor de iarnă.

Reluarea traficului în ambele direcții vine după o perioadă în care circulația a fost dirijată alternativ din cauza lucrărilor de reabilitare desfășurate de partea bulgară. Potrivit autorităților, această organizare a traficului va rămâne valabilă până pe 18 decembrie, când restricțiile vor fi ridicate temporar.

De ce sunt suspendate lucrările și când vor fi reluate

Autoritățile bulgare au decis suspendarea lucrărilor pentru a preveni blocajele majore și timpii mari de așteptare la frontieră, într-o perioadă cu trafic intens. Conform informațiilor transmise de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, lucrările vor fi reluate începând cu data de 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria. Această reluare etapizată urmărește continuarea procesului de reabilitare fără a afecta semnificativ fluxul rutier pe termen lung, relatează Digi24.

MAE subliniază că perioada de suspendare a lucrărilor este una strict delimitată. Participanții la trafic sunt sfătuiți să își planifice deplasările ținând cont de aceste date. În plus, autoritățile recomandă respectarea indicațiilor rutiere și a eventualelor măsuri suplimentare adoptate la nivel local.

Ce informații utile sunt puse la dispoziția românilor care călătoresc în Bulgaria

Pentru a sprijini cetățenii , Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziție multiple surse oficiale de informare. Printre acestea se numără date despre plata online a , starea actuală a drumurilor, situația zborurilor de pe aeroportul Sofia, condițiile meteo și regimul vamal aplicabil la intrarea în Bulgaria. De asemenea, informații despre vinieta electronică, sistemul e-TOLL și situația punctelor de frontieră pot fi consultate pe site-urile autorităților bulgare.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Sofia (+35929712858 şi +35929733510). Apelurile sunt preluate permanent de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Pentru situații de urgență, este disponibil și un număr special al Ambasadei României în Republica Bulgaria:+359879440758. MAE recomandă, totodată, consultarea periodică a paginilor sale oficiale și a platformelor europene dedicate protecției consulare: http://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro.