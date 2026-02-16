Consiliul Județean Ilfov, prin Fundația „Ilfov împreună”, a lansat campania „Adoptă un bunic”, un apel către cei care vor să sprijine bătrânii din județ. Ideea din spatele campaniei este simplă, dar cu un impact uriaș: „𝗔𝗱𝗼𝗽𝘁𝗮̆ 𝘂𝗻 𝗯𝘂𝗻𝗶𝗰 – un gest mic pentru tine, o lume întreagă, pentru ei”.

Ce presupune campania „Adoptă un bunic”

Proiectul își propune să ajungă la bătrânii din Ilfov care au real nevoie de ajutor, bunici cu pensii mici, fără aparținători sau sprijin de orice fel. Conform reprezentanților Fundației ,,Ilfov împreună”, „proiectul este în etapa de identificare a acestor persoane și orice ajutor contează”.

Practic, prin implicarea voluntarilor și a personalului Fundației, fiecare gest de sprijin poate schimba viața unui bătrân care altfel ar fi singur.

Cum poți deveni voluntar pentru acest proiect

Oricine dorește să se alăture inițiativei poate suna pentru detalii la unul dintre numerele puse la dispoziție: 0748.179.664 sau 0748.219.316. Fiecare voluntar contribuie la crearea unei comunități mai solidare în Ilfov.

„𝗔𝗱𝗼𝗽𝘁𝗮̆ 𝘂𝗻 𝗯𝘂𝗻𝗶𝗰 – Consiliul Județean Ilfov, prin Fundația ,, ” face un apel către cei care vor să ajute un bătrân în nevoie

𝗔𝗱𝗼𝗽𝘁𝗮̆ 𝘂𝗻 𝗯𝘂𝗻𝗶𝗰 – 𝘂𝗻 𝗴𝗲𝘀𝘁 𝗺𝗶𝗰 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝘁𝗶𝗻𝗲, 𝗼 𝗹𝘂𝗺𝗲 𝗶̂𝗻𝘁𝗿𝗲𝗮𝗴𝗮̆, 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗲𝗶 – un proiect prin care Consiliul Județean Ilfov își propune, prin personalul din cadrul Fundației, dar și prin aportul voluntarilor, să ajungă la bătrânii din Ilfov care au real nevoie de ajutor – bunici cu pensii mici, fără aparținători sau sprijin de orice fel.

Proiectul este în etapa de identificare a acestor persoane și orice ajutor contează.

Așadar, persoanele care doresc să ni se alăture ca voluntari pot suna pentru detalii la unul dintre numerele – 0748.179.664 sau 0748.219.316.