Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie

Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie

Adrian Teampău
16 sept. 2025, 14:08
Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie
Sursa foto simbol: Freepik.com
Cuprins
  1. Care este decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție
  2. De unde vine încurcătura ce trebuie clarificată
  3. Ce prevăd cele trei texte de lege vizate de Înalta Curte

Șoferii care vor să conteste deciziile prin care autoritățile au dispus ridicarea mașinilor parcate neregulamentar pe spațiul public primesc o clarificare din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Care este decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție

Poliția locală are în atribuții, conform legii poliției locale, posibilitatea de a ridica autovehiculele staționate neregulamentar pe domeniul public.  Agenții pot constata și aplica sancțiuni pentru încălcarea regulilor de circulație legate de oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis. Mașinile ridicate de pe spațiul public sunt returnate proprietarilor după plata unei taxe și după ce s-a aplciat sancțiunea prevăzută de lege.

Pe de altă parte, șoferii nemulțumiți că le-au fost ridicat autovehiculele, de poliția locală, pot contesta măsura conform unei proceduri prevăzute de lege. Problema a apărut deoarece există mai multe texte legislative care se contrazic, însă, atunci când vine vorba despre pașii ce trebuie urmați în aceste situații.

Drept urmare Înalta Curte a trebuit să emită o decizie, în interesul legii, care să lămurească lucrurile și să clarifice procedura de urmat de cei care dorescă să depună contetație. Solicitarea a venit din partea unei instanțe de judecată din țară care s-a confruntat cu o astfel de problemă.

Astfel, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit, printr-o decizie care tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial, că instanța ce poate soluționa cererile de anulare a dispozițiilor de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar este judecătoria. Aceasta chiar și atunci când măsura nu a fost contestată ori nu a fost întocmit un proces-verbal de contravenție.

De unde vine încurcătura ce trebuie clarificată

Decizia adoptată de ÎCCJ, nr. 13/2025, a fost pronunțată după ce a fost admis recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov.

„[J]udecătoria este instanța competentă material procesual să soluționeze acțiunile având ca obiect anularea dispozițiilor de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public al municipalității, întocmite în temeiul art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010”, se arată în soluția instanței supreme.

Încurcătura care a necesitat clarificări vine din interpretarea a trei acte normative. Este vorba despre interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Codul rutier), ale art. 31 alin. (1) și art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Ce prevăd cele trei texte de lege vizate de Înalta Curte

La articolul art. 118 alin. (1), Codul rutier stabilește că împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a unei contravenții se poate depune plângere la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul. Termenul de depunere a contestației este de 15 zile de la comunicarea sancțiunii.

Ordonanța 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor prevede că procesul-verbal de contravenție și de aplicare a sancțiunii poate fi atacat cu plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Controlul aplicării și executării sancțiunilor este de competența judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori a celei de domiciliu a contravenientului.

Pe de altă parte, Legea contenciosului administrativ stabilește că „litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora de până la 3.000.000 de lei se soluționează în fond de tribunalele administrativ-fiscale”.

Contestațiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de lei se soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel.

